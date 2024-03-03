偷走瑞芳地區工地900公尺電纜線 警凌晨埋伏逮人

警方查扣蘇男偷竊的電纜線。（記者吳昇儒翻攝）

2024/03/03 12:07

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名蘇姓男子因缺錢花用，去年起陸續在瑞芳地區工地行竊，竟連續偷走近9百公尺的電纜線，市值約25萬元。警方獲報後，立刻組成專案小組，研判竊嫌會再次動手，本月1日凌晨埋伏在工地內，果然逮到想再次行竊的蘇男，一舉將他逮捕到案，並起出贓、證物，詢問後將他移送基隆地檢署偵辦。

瑞芳警分局表示2月25日，再次接獲業者通報指出，工地的電纜線遭竊，隨即請專案小組進行偵辦，發現與先前發生的竊案犯案手法相似。

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專案小組人員調閱監視器，勾稽比對身分，認定有毒品前科的蘇姓男子涉有重嫌，研判竊嫌可能會再度偷竊，1日凌晨在建築工地內「埋伏」，4時許當場將42歲蘇男逮捕，當場查獲「電纜剪、電纜線」等證物，人贓俱獲。

警方指出，蘇姓嫌犯從去年底開始只要缺錢花用，就會至瑞芳大寮工地偷竊電纜線變賣以換取生活所需，此舉造成業主不堪其擾；且其手法專挑凌晨時分工地人去樓空且警衛人數較少，安全防護較為薄弱時段翻越圍牆闖入，再會使用鐵棍轉移監視器拍攝方向，企圖掩蓋犯罪事實。

警方調查，蘇嫌連續盜竊電纜線將近900公尺，業者損失約25萬元，蘇嫌竟將竊取的電纜線以每公斤120元賤賣，目前僅變賣約17公斤。

警詢後，依加重竊盜罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦，並持續清查蘇男是否涉及其他起電纜線偷竊案件。

瑞芳警分局分局長陳建龍呼籲，工地管理者應加裝「多角度」的監視器設備，並落實工地建案相關管理程序，以降低被竊風險；另資源回收業者勿回收來路不明的電纜線，以免觸法。

警方起出蘇男的犯案工具。（記者吳昇儒翻攝）

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