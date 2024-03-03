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男客超商兌換發票無法如願 猛推女店員挨告

台中市一名施姓男子（左）到超商想要兌換發票無法如願，過程中卻猛力推了女店員一把（右），陳女提出傷害告訴。（擷取自「黑色豪門企業」）

台中市一名施姓男子（左）到超商想要兌換發票無法如願，過程中卻猛力推了女店員一把（右），陳女提出傷害告訴。（擷取自「黑色豪門企業」）

2024/03/03 12:17

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名20多歲施姓男子，1日下午前往大里健民路某間超商想要拿發票兌換現金，女店員告知不符作業流程，並打電話聯絡店長說明，沒想到男子情緒激動，在女店員拿回手機時，更猛力推了女店員一把，造成女店員右肩疼痛驗傷提告傷害，警方已連絡上施男要求到案說明。

臉書社團「黑色豪門企業」有網友上傳一段影片，影片中可看到一名超商陳姓女店員，跟施姓男顧客要回自己的手機，施男則對著手機不斷詢問「還要多久？」，沒想到陳女拿回自己手機，並從施男背後走過，過程中並沒有碰觸到施男，不過施男卻突然暴怒，猛力推了陳女一把，還說「推什麼推？妳推我耶」。

陳女昨天因右肩疼痛，前往醫院驗傷後到警局提告，對施男提出傷害告訴。警方初步調查，當時是施男拿著中獎發票到超商想要兌換現金，店員要求出示身分證查對資料，施男沒有提供，陳女告知不符合兌換作業流程無法兌換，男子卻情緒激動。

過程中，陳女用自己的手機打電話給店長，請店長跟施男說明，沒想到施男還是無法接受，後來陳女拿回自己的手機，施男卻暴怒狠狠推了她一把，陳女並否認有推施男，接獲報案後調閱監視器查出施男身分，要求施男儘速到案說明釐清。

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