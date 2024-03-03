干卓萬女山友摔落連峰邊坡 直升機馳援吊掛下山

攀登干卓萬的3人登山隊，其中53歲戴姓女隊員不慎摔落邊坡左手骨折，空勤直升機前往馳援吊掛下山。（南投縣消防局提供）

2024/03/03 12:05

〔記者劉濱銓／南投報導〕1支攀登南投干卓萬的3人登山隊，昨（2日）下山行經13至14連峰時，其中53歲戴姓女隊員不慎摔落邊坡，左手疑似骨折，無法拉繩行動便對外求援，南投縣消防局獲報調派7人馳援，今上午則在空勤直升機協助下，順利將戴女吊掛下山，後送台中沙鹿光田醫院就醫。

消防局表示，該登山隊於2月28日從萬大林道入山，攀登南三橫斷東郡山，預計3月3日從武界下山，惟隊員戴女昨下午行經13至14連峰時，卻不慎摔落邊坡，導致左手骨折無法繼續行動。

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當下獲報立即調派信義、玉山、仁愛消防分隊，並群呼義消及林業保育署人員，一共派出7人，兵分兩路馳援，第一組3名地面人員昨晚紮營在栗栖壩營地，今早拔營挺進，第二組4人昨在日月潭紮營待命，預計今早搭空勤直升機前望卓社大山就近步行救援。

上午直升機起飛後，先前往事故點空勘，由於嘗試吊掛成功，便直接將戴女載運下山，並降落在台中清泉崗機場後送就醫。

消防局提醒，近期山區天氣變化大，冬末春初天候不穩定，路面容易結冰溼滑，山友此時登山更應多注意，並結伴同行，降低意外發生。

53歲戴姓女山友隨隊攀登干卓萬，惟下山不慎摔落邊坡左手骨折，空勤直升機前往吊掛並後送就醫。（南投縣消防局提供）

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