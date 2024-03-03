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山友墜崖魂斷白雪村 警消輪流揹負助「返家」

三峽登山社女山友墜崖，警消編隊展開救援行動。（竹崎警分局提供）

三峽登山社女山友墜崖，警消編隊展開救援行動。（竹崎警分局提供）

2024/03/03 10:14

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕新北市三峽登山社一行25人前往嘉義縣阿里山鄉塔塔加往白雪村登山露營，結果66歲女山友不慎跌落深約50公尺邊坡疑似死亡，嘉義縣警察局、消防局獲報後出動前往救援，2日凌晨由阿里山消防分隊集合出發，上午7時30分抵達墜落地點，警消輪流揹負揹負搬運林女遺體至登山口，再由救護車送往殯儀館。

嘉義縣警察局竹崎分局阿里山派出所於3月1日下午4時09分，接獲119轉報山域搜救案件，稱三峽登山社一行25人前往嘉義縣阿里山鄉塔塔加往白雪村登山露營，於南鞍營地附近，其中1人跌落深約50公尺邊坡疑似死亡，請求警消協助。

警方接獲報案後立即與阿里山消防隊擬訂搜尋計畫，經消防隊聯繫報案人表示墜崖的林女疑已死亡，因山區當時天候不佳，下雨及起濃霧，經消防隊評估不適合進行搜救，經家屬同意隔日清晨天氣好轉再前往搜尋。

阿里山派出所、阿里山消防分隊、三和消費分隊與祥和消防分隊及阿里山工作站組成的救難隊伍，2日凌晨4時由阿里山消防分隊集合出發，上午7時30分抵達墜落地點，消防隊員確認林女已無生命跡象，於8時35分以繩索將林女遺體拉上步道，眾人輪流揹負搬運，於11時10分到達登山口，由救護車送往殯儀館。

新北三峽登山社女山友不慎墜崖，嘉義警消編隊展開救援行動。（竹崎警分局提供）

新北三峽登山社女山友不慎墜崖，嘉義警消編隊展開救援行動。（竹崎警分局提供）

新北三峽登山社女山友不慎墜崖，嘉義警消進行救援任務。（竹崎警分局提供）

新北三峽登山社女山友不慎墜崖，嘉義警消進行救援任務。（竹崎警分局提供）

新北三峽登山社女山友不慎墜崖，嘉義警消輪流揹負搬運。（竹崎警分局提供）

新北三峽登山社女山友不慎墜崖，嘉義警消輪流揹負搬運。（竹崎警分局提供）

嘉義警消輪流揹負搬運遺體，任務艱鉅。（竹崎警分局提供）

嘉義警消輪流揹負搬運遺體，任務艱鉅。（竹崎警分局提供）

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