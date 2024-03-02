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辯稱回家才喝酒！肇逃男酒測值高達1.22 法官這理由判無罪

陳男肇逃，警找上門酒測值超標，依公共危險罪送辦，屏東地院判他無罪。示意圖。（資料照）

陳男肇逃，警找上門酒測值超標，依公共危險罪送辦，屏東地院判他無罪。示意圖。（資料照）

2024/03/02 21:54

〔記者李立法／屏東報導〕陳姓男子開小貨車擦撞停在路旁的轎車，心虛逃逸，受害車主報案，警方找上門，陳男酒測值竟高達1.22毫克，被依公共危險罪送辦。陳男辯稱回家才喝酒，否認酒駕，屏東地院審理認為，檢警無法證明陳男酒後駕車及肇事時酒測值超標，判陳男無罪，可上訴。

陳男去年6月間晚上開小貨車擦撞停在路邊的轎車逃逸，現場留下撞擊散落的貨車零件。蔡姓轎車車主發現愛車被撞，氣得報警，警方近1小時後就找到肇逃陳男，發現他渾身酒味，予以酒測，酒測值高達1.22毫克，依公共危險罪送辦。

但陳男辯稱，他沒有酒駕，是開車回家後喝了半瓶高梁酒，睡覺睡到一半被叫醒，酒測才超標。檢方認為陳男辯詞不足採，依公共危險罪起訴。

屏東地院審理後，法官認為刑法不能安全駕駛動力交通工具罪，是以行為人駕駛時吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克為成立要件，若檢方無法證明被告於駕車時已有飲用酒類逾越法定標準，即無從認定有罪，陳男從肇事到在家接受酒測，已相隔至少53分鐘以上，檢方無法證明陳男在駕車及肇事時酒精濃度超標，應無罪諭知。

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