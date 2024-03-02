氣炸！彰化女騎士撿走地上皮夾就跑 失主邊跑邊喊還跌倒

機車女騎士見地上皮夾，馬上就撿走。（民眾提供）

2024/03/02 11:37

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮張姓男子不慎把皮夾掉在家門口巷弄，竟被路過的機車女騎士撿了就跑，張男當場狂追大叫，追到都跌倒了。鹿港警分局表示，女騎士在接獲警方通知後才歸還皮夾並隨即關機，將通知到案說明，律師廖國竣指出，女騎士恐怕已觸犯侵占遺失物罪，有被處15000元以下罰金的可能性。

和興派出所所長黃茂欣表示，昨天下午2時許接獲民眾報案，張男當時正要開車出門，上車後從後視鏡發現自己的皮夾掉在巷子地上，正準備要把車停好，再下車去撿。剛好有騎機車的婦人經過，就撿走了地上的皮夾。警方經調閱監視器畫面，在下午3點左右通知女騎士夏姓婦人（47歲），但女騎士在下午4點把撿來的皮夾，當成遺失物拿去鹿港派出所，手機隨即關機，將再通知婦人到案說明。

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張男的家人指出，女騎士撿走皮夾後，因為自家門口就有監視器，家屬隨後就在網路社團《~~我愛鹿港小鎮~~2》貼文並報案。拿到歸還的皮夾，裡頭證件、5000多元現金與信用卡都在，但信用卡的位置有被動過，而女騎士明明接到和興所的通知，卻把皮夾拿到鹿港所歸還，這實在很矛盾。

律師廖國竣強調，女騎士恐怕已觸犯侵占遺失物罪，因為女騎士在撿到皮夾後，聽到失主在後方邊跑邊叫卻沒有立即停下來，然後明明是接到和興派出所通知，卻把皮夾拿到鹿港所，距離事發都已經過了2個小時，最後把皮夾送到派出所之後，還手機關機，顯然有侵占遺失物的故意，有被處15000元以下罰金的可能性。

機車女騎士見地上皮夾，馬上就撿走。（民眾提供）

機車女騎士見地上皮夾，馬上就撿走，失主立即下車追趕，大喊皮夾是他的也沒用。（民眾提供）

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