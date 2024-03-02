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不滿受訓後遲未升官 44名警察聲請釋憲結果曝

憲法法庭駁回44名員警釋憲案。（資料照）

憲法法庭駁回44名員警釋憲案。（資料照）

2024/03/02 09:07

〔記者吳政峰／台北報導〕多名員警參加警大警佐班第4類訓練，期滿成績及格，卻遲遲等不到升官，2020年間集體要求警政署把他們分派巡官或相當於九序列職務；警政署回應僧多粥少，一時間無法全部派任，引發其中44人不滿，聲請釋憲；憲法法庭認為不符合法定要件，日前裁定不受理。

44名員警分別是1988年至1993年間特種考試警察人員乙等考試（相當於後來的警察三等特考）錄取人員，經警政署安排至警專接受教育訓練或實務訓練，期滿成績及格後，分發至各單位服務。

內政部2018年7月13日台內警字第1070872154號函頒實施「司法院釋字第760號案釋憲聲請人及99年以前三等（乙等）警察特考及格未具中央警察大學學歷之現職人員訓練計畫」，44警據此參加警大警佐班第39期第4類訓練，期滿成績及格。

惟人事升遷塞車，44警結業後遲遲無法升官，氣得先後於2020年7月28日、同年8月10日請求警政署將其分派巡官或相當於第九序列職務；警政署函復，各警察機關經警大警佐班第4類訓練期滿結業，取得警正三階以上職務任用資格，截至當年為止，警大警佐班第4類訓練期滿結業，候缺派補者計有1890人，須依訓練計畫第17點第2款規定依序候缺派補，另巡官缺額現已明顯不足，無法於畢、結業時將完訓人員全數派任。

44警不服，提起行政訴訟被駁後，改聲請釋憲，主張訓練合格結業後，長達3年未獲派第九序列巡官等同序列職務，但警大四年制學士班、二技、研究所的畢業生，一畢業卻可優先獲派任巡官等同序列職務，或警佐班第1、2、3類，唯獨警佐班第4類最難以派任巡官等同序列職務，相關規定僭越考試權，牴觸憲法權力分立原則，違反法律保留原則。

憲法法庭指出，「警察官之任用……應經警察大學或警官學校畢業或訓練合格」部分，已經司法院釋字第760號解釋宣告不違憲，依憲法訴訟法第42條第1項規定，不得再聲請判決。而訓練計畫是對特定範圍對象，實施警察人員進修教育訓練的具體公權力措施，性質非屬法規範，不得聲請法規範憲法審查。

憲法法庭表示，44名員警主張意旨，僅爭執法院認事用法所持見解，並未具體敘明究竟有何誤認或忽略基本權利重要意義，或違反通常情況下所理解的憲法價值，與聲請裁判憲法審查的法定要件不合。

綜上，憲法法庭認定44名員警聲請均不合法，以一致決裁定不受理。本案由憲法法庭第五審查庭承辦，成員為審判長大法官黃瑞明、大法官謝銘洋、大法官蔡彩貞。

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