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屏東宮廟「中壇三元帥」遭竊8天 竊嫌良心不安託人送回

竊嫌託友人將中壇三元帥送回。（記者陳彥廷攝）

竊嫌託友人將中壇三元帥送回。（記者陳彥廷攝）

2024/03/01 23:37

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣竹田鄉西勢社區的過溝太子宮，上月21日廟中所供奉的中壇三元帥竟被人「請走」，在地方引發軒然大波，所幸昨天深夜神像終於「回家」，讓信徒鬆了一口氣，由於竊嫌是託友人將神像送回，警方持續緝捕犯嫌中。

屏東縣竹田鄉的過溝太子宮奉中壇三元帥為主神，過溝太子宮據傳昭和五年（1930年）創建，鎮殿的三元帥是從日治時期即雕刻的神尊。2月21日晚間出現1名不速之客，偷偷溜入廟中，在未告知廟方及村民下將中壇三元帥「請走」，整個過程迅速，且對動線熟悉，顯有預謀。

事發後遲遲未歸還，廟方只能上網po文協尋，1個禮拜後神尊仍不知所蹤。警方獲悉啟動偵辦，透過監視器鎖定車輛，經警方持續追緝犯嫌，已於2月29日晚間11時許，由1名廖姓男子將中壇三元帥送回宮廟，經廟方比對無誤後，警方對該男子製作筆錄，另通知作案車輛車主及犯嫌到案說明。

據悉，本案最先拍攝到的涉案車輛車主為楊姓男子，但駕車者卻是賴姓男子，而賴男所駕駛的車輛與車牌不符，在北部縣市遭當地警方攔下盤問，到底中壇三元帥是何人所竊，兩地警方查緝中。

中壇三元帥「返家」，今天廟方和警方前往參拜。（警方提供）

中壇三元帥「返家」，今天廟方和警方前往參拜。（警方提供）

疑似賴姓男子進入廟中偷竊神尊。（廟方提供）

疑似賴姓男子進入廟中偷竊神尊。（廟方提供）

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