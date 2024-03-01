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北投銀樓搶匪逃逸被逮回 士檢聲押禁見獲准

北投區洪園珠寶銀樓昨日發生強盜案，畏罪潛逃的37歲不良分子沈柏文已被逮捕歸案，檢方聲押獲准。（資料照，記者劉慶侯翻攝）

北投區洪園珠寶銀樓昨日發生強盜案，畏罪潛逃的37歲不良分子沈柏文已被逮捕歸案，檢方聲押獲准。（資料照，記者劉慶侯翻攝）

2024/03/01 20:54

〔記者溫于德／台北報導〕台北市北投區洪園珠寶銀樓昨日發生強盜案，畏罪潛逃的37歲不良分子沈柏文已被逮捕歸案，警方訊後依強盜罪嫌將沈男移送法辦，士林地檢署稍早表示，考量沈男犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，決定向法院聲押禁見，士林地院已裁准。

士檢表示，昨經警方第一時間通報，檢方立即由重大刑案專組主任檢察官葉耀群統籌，並指派陳沛臻檢察官指揮偵辦，經警方積極過濾相關跡證鎖定涉案的沈男後，檢方隨即開出拘票，全力動員拘捕。

檢警行動過程中，沈男雖透過變換交通工具、變裝躲避、刻意南下又折返北上等方式逃匿，仍無法躲過檢警的追緝而被逮回，同時扣得部分犯罪所得，避免相關金飾贓物流入黃金市場，同時減少業者的損失。

這起搶案發生在昨日下午2時許，警方發現沈男穿戴全身黑色衣帽和口罩，推門走入老字號的洪園珠寶店；徐男趁老闆娘沒來得及反應，接伸手搶櫃台內的百餘條金項鍊、金飾，再從後門逃走。

後來警方循線開始追查，確認歹徒就是綽號「阿文」的37歲徐男，並查出昨晚搭乘白牌計程車南下，隨後通報國道警力協助支援。

國道警今日凌晨1時許順利在國道北上嘉義路段截停車輛，逮捕沈男的同時，也起獲沈嫌搶走市價約800萬元的140餘條金項錬與金飾，不過有4條已被徐男典當變賣充作逃亡費用。

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