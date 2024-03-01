危險！台3線阿婆彎路段 2月7件車禍釀8傷

嘉義縣台3線永興5號橋附近發生機車墜谷車禍，2位傷者送醫急救。（嘉義縣消防局提供）

2024/03/01 18:31

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉台3線318公里永興5號橋附近2月29日中午發生機車墜谷釀兩傷車禍，由於這已經是2月份台3線阿婆彎路段所發生的第7起有人受傷車禍，嘉義縣中埔警分局與縣消防局都呼籲用路人行經該路段應減速慢行，避免交通事故的發生。

嘉義縣消防局是在昨日中午11時06分許接獲通報，指位於中埔鄉台3線318公里永興5號橋附近發生車禍，經派遣消防分隊人車前往救援，抵達回報現場為2名年約17歲女性機車騎士不慎摔落深約6米之山谷，救援人員接觸兩位傷者的意識都清楚，但身體有多處擦傷，經現場給予相關處置後，採繩索吊掛方式將兩位傷者護送到路面，再由中埔、大埔兩消防分隊救護車送往嘉義市聖馬爾定醫院救治。

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嘉義縣消防局說，經該局統計台3線阿婆彎路段附近自2月起已受理7件車禍救援案件，提醒用路人行經該路段應注意安全。

中埔警分局指出，台3線阿婆彎路段1月間曾發生1起死亡車禍，2月份則有9件，其中2件沒有人受傷，由於台3線山區道路彎道眾多，再次呼籲用路人行駛時應減速慢行，避免造成生命危害及交通事故發生。

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