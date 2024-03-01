台中40多歲女開車低頭撿手機闖禍 撞傷2路人毀4輛機車

高姓婦人駕駛銀色轎車撞上2名路人，又撞倒4輛機車，轎車擋風玻璃毀損。（警方提供）

2024/03/01 14:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市40多歲高姓女子，今天（1日）上午10時許駕車行經西屯區西屯路二段時，轎車竟突然往右偏移，先是撞上2名路人，接著又連續撞上路旁4輛機車，2名路人被撞翻後身體多處擦撞傷，所幸送醫無大礙。

根據警方初步調查，高女無酒駕，她宣稱開車時手機掉了低頭撿手機，沒注意車前狀況（沒注意轎車往右偏移），詳細肇事原因正由中市警局交通警察大隊進一步釐清。

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中市警局六分局調查，高女今天上午10時許駕駛銀色轎車，從西屯路二段往清隆巷方向直行，不料，轎車往右偏移，她先撞上雲姓徒步女子，再撞上停放路旁兩輛機車，之後再撞翻張姓徒步路人，以及路旁兩輛機車，她自己的轎車車頭也受損，擋風玻璃撞損。

路口監視器拍攝到驚魂的一刻，高女轎車行駛至肇事處突然往右偏移，先是擦撞雲女，之後再把張男整個人撞翻，張男重重摔在高婦轎車的擋風玻璃上，這也是轎車擋風玻璃破損之因。

2名男女路人身體多處擦挫傷，送林新醫院救治，所幸無生命危險。高婦自述說，開車中途撿拾掉落的手機，沒注意車前狀況（沒注意轎車往右偏移），警方初步研判主要肇事因素，是高婦撿物品分心駕駛，詳細肇事原因交由中市警局交通大隊分析中。

高姓婦人駕駛銀色轎車，低頭撿手機造成車輛偏移，撞傷2路人。（警方提供）

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