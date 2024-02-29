犯案調整監視器角度卻拍到自己 慣竊露陷被鷹眼警逮到了

年輕男流連網咖，被認人能力很強的員警馬路上偶遇，警方一路跟蹤，最終在網咖逮捕到案。（圖警方提供）

2024/02/29 16:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕1名以網咖為家的年輕男子，缺錢花用，遂挺而走險靠偷竊維生，專挑已關門的知名店鋪作為下手目標，犯案前手動調整監視器角度，避免被拍到留下直接證據。最近，該名男子涉嫌偷竊彰化市成功路一間串燒老店，警方調閱監視器看見男子的全臉，原來男子在試圖調整監視器角度時，不慎把自己的正面拍了進去，這一幕讓警方確認男子的身份及其犯罪模式，循線拘補歸案，移送法辦。

彰化警方說，串燒店為百年老屋改建，門窗老舊被竊嫌鎖定行竊，損失2萬餘元，員警受理後組成專案小組根據店家提供的影片，並擴大調閱周遭監視器，確認為曾有竊盜行為的年輕男子，由於男子居無定所，在台中市及彰化市區兩地流連，為掌握其行蹤，員警發動偵查，蒐集相關資料，發現年輕男所犯遍及彰化與台中地區，下手目標皆是已打烊的名店。

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警方發現，年輕男總是先踩點，觀察周圍環境，以尋找最佳入侵路徑，也會手動調整監視器角度，避免身影被拍，再透過破壞門窗等方式，進入店內行竊。只是，年輕男調整監視器角度時，卻出現了致命疏漏。在調整串燒店內監視器角度時，不慎將自己的正面拍了進去，這一幕在民生路派出所警員林威宇調閱監視器畫面查看時，烙印腦海。

林警昨騎車返家途中，在彰化市中山路與彰南路口，發現了與年輕男外型相似的男子，林警跟蹤監視，並通報線上執勤員警支援，最終在彰化市一間網咖，逮捕了正在抽菸放鬆的年輕男。面對警方出示的拘票，年輕男意識到自己無法逃脫法律的制裁，乖乖隨警方返回派出所接受調查，訊後依照加重竊盜罪嫌移送法辦。

林警的同事說，林警眼睛很利、敏銳度很高、直覺強， 判斷都蠻準確，被同事冠上「行走的人臉辨識系統」的綽號。

林警也說，他很會認人，做夢都能夢到年輕男穿著服裝，心繫未破案的案件，才能一眼認出走在街道上的年輕男。

彰化警方追查串燒店竊盜案，認人能力超強的員警，路口與年輕男擦身而過，從穿著與眼神，一眼認定就是警方要追查的對象，一路尾隨跟蹤到網咖，讓男子束手就擒。（圖警方提供）

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