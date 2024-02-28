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載運淤泥沿路掉害「犁田」 警追肇禍曳引車駕駛開罰

警方循線追查曳引車駕駛葉男到案，除依交通法規開罰，也將他依公共危險罪嫌送辦。（警方提供）

警方循線追查曳引車駕駛葉男到案，除依交通法規開罰，也將他依公共危險罪嫌送辦。（警方提供）

2024/02/28 14:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕葉姓男子今（28）日駕駛曳引車行經苗栗縣銅鑼鄉，所載運的淤泥沿途掉落，甚至造成機車騎士摔車受傷，警方獲報通知縣府環保局及銅鑼鄉公所，並循線追查葉男到案，除依交通法規開罰，也將他依公共危險罪嫌送辦。

苗栗警分局銅鑼分駐所於今天上午6點40分獲報，指台13線與苗83線、苗83線與雙峰路、縣道119與雙峰路及民有路東九企業旁路口旁，有淤泥滲漏路面造成機車騎士跌倒受傷，立即派遣員警前往查處管制交通並通報縣府環保局，銅鑼鄉公所清潔隊及消防隊等到場協助。

經員警調閱路口監視器，查出是一輛曳引車載運淤泥掉落所致，即通知駕駛人葉男到案，依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款製單舉發「所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭。」處駕駛人3000元至1萬8000元罰鍰；因掉落的淤泥造成機車騎士摔車受傷，葉男也將面臨吊扣駕照1年處分，警方另依公共危險將其函送法辦。

苗栗警分局表示，掉落路面的淤泥於9點30分清除完畢恢復通車，呼籲駕駛人載運貨物務必嚴密覆蓋，避免物品滲漏或脫（掉）落影響行車安全。

淤泥散落路面。（警方提供）

淤泥散落路面。（警方提供）

葉姓男子今（28）日駕駛曳引車行經銅鑼鄉，所載運的淤泥沿途掉落，甚造成機車騎士摔車受傷。（警方提供）

葉姓男子今（28）日駕駛曳引車行經銅鑼鄉，所載運的淤泥沿途掉落，甚造成機車騎士摔車受傷。（警方提供）

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