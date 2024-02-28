金山知名餐廳老闆酒後騎車 半途不勝酒力搖晃遭警方查獲

高姓男子酒駕被攔下，警方對他施以酒測，測得吐氣酒測值達每公升0.85毫克。（記者林嘉東翻攝）

2024/02/28 12:19

〔記者林嘉東／新北報導〕高姓男子昨晚騎經新北市金山區南勢路段時，搖搖晃晃，巡邏警員發現將他攔下盤查，測得吐氣酒測值竟高達每公升0.85毫克，警方除將他依酒駕現行犯逮捕送辦外，另依酒駕新制吊扣他的牌照2年。

新北市金山警分局金山派出所警員潘軒碩、實習生張芸熏昨天晚上9點39分駕駛巡邏車，行經南勢路產業道路時，見前方一輛機車搖搖晃晃，緊跟一段路後懷疑騎士酒駕，利用廣播器示意騎士停車受檢。

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潘員攔下騎士查出是住在附近的70歲高姓當地住戶，與高男對話過程中，聞到濃濃酒氣味，遂對他施以酒測發現酒測值達每公升0.85毫克，立即依公共危險現行犯將他帶回派出所偵辦。

在金山開熱炒店的潘男供稱，他原本是自己在家飲酒，喝到一半，員工說餐廳有設備器材故障，他才騎車回去餐廳善後，想不到半途遇到警察。

金山派出所長李語堂呼籲用路人，勿因住在金山偏鄉路段即認為警方執法強度不足，而心存僥倖酒駕；警方除依公共危險罪將高男移送基隆地檢署偵辦外，另依去年6月30日正式上路的道路交通管理處罰條例第35條，吊扣高男的車輛牌照2年，駕照另由監理站裁罰吊扣1至2年。

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