回男友家翻箱倒櫃太吵被檢舉 憂「4條通」曝光見警上門逃竄草叢

楊女回男友家翻箱倒櫃太吵被檢舉，見警上門逃竄草叢。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/02/28 09:47

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區某民宅傳出吵鬧聲響，警方獲報前往查看時，只見1男1女正在屋內翻箱倒櫃，發現員警上門面露慌張神色，女子更藉口取證件，趁機向外逃竄，竄進路邊雜草叢中躲藏，員警追出搜索，終於發現女子蹤影，經查她竟然是有4條通緝在案的毒品通緝犯，全案依法移請偵辦。

警方表示，迴龍派出所警員辛章學、范義誠昨獲報龍校街某民宅傳出吵鬧聲響，前往查看開門時，見25歲林姓男子與25歲楊姓女子正在翻箱倒櫃，楊女稱屋主是她的男友，而林男是其好友，陪她一起來找自己落在男友家的物品，員警依法對2人進行盤查時，楊女藉口取證件，卻趁隙往外逃竄，躲進雜草叢中。

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員警立刻追出去，經熱心民眾提供楊女逃跑方向，仔細搜索下聽見草叢中有細微葉子摩擦聲，果然見楊女躲在其中，但她始終不願說出真實身分，帶返分局經偵查佐謝宜瑾柔性勸導下，終於願意按捺指紋比對身分，發現楊女是經桃園、新竹、士林地檢發布四條通緝在案的毒品通緝犯，全案依法移請偵辦。

龜山分局迴龍派出所所長許宇承表示，肯定同仁毋枉毋縱的精神，也感謝熱心民眾提供線索，呼籲民眾若見任何可疑人士應立即通報警方。

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楊女回男友家翻箱倒櫃太吵被檢舉，見警上門逃竄草叢，擔憂「4條通」曝光，仍被警方查緝到案。（記者鄭淑婷翻攝）

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