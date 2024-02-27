不只亂排廢油泥、有毒廢液 無良業者收鑽井、石材廢污泥削1億

調查人員現場搜索、採證。（記者王定傳翻攝）

2024/02/27 17:57

〔記者王定傳／新北報導〕調查局新北市調查處偵辦亂排廢油泥案，追出快通衛生工程負責人童鈞毅除了亂排廢油泥、有毒電鍍溶液、工程泥漿等廢棄物，竟還涉嫌勾結遠嘉土石方資源堆置處理場，違法處理北部地區各鑽井工地及新北市八里區匯佳石業公司等產生的污泥類廢棄物，不法獲利初步估計超過1億元。

本案起於十成環保公司將知名文創百貨美食街的廚餘油脂截油槽清理工程，轉包給快通等不具資格的廠商處理，知名滷肉飯鬍鬚張中央廚房竟也找無照業者處理廢油泥；無良業者接手後再偷偷「插管」洩入大台北各地下水道、水溝。檢調去年12月間發動搜索，聲押禁見童男獲准，諭令鬍鬚張副廠長洪紹軒等6人以10萬到50萬不等金額交保。

請繼續往下閱讀...

檢調追查，童嫌除了涉亂倒廢油泥，還向印刷業者收取電鍍溶液，或向桃園以北工地收取廢泥漿，再買通土資場遠嘉實業公司人員後運入傾倒，有時則伺機在桃園、新北市五股、板橋聯外橋梁等處亂排，不法獲利初估達5億4千餘萬元，再購入千萬超跑麥拉倫等名車炫富。

檢調溯源發現，童嫌從2009年起長期違法收運北部地區各鑽井建築工地的污泥廢棄物及新北市八里區多家石材業者以水刀切割石材產生的廢泥漿，明目張膽以水肥車抽取後運到遠嘉土資場投放。

檢調調查，依目前市場行情，污泥類廢棄物合法清除、處理費用為每公噸3萬元，童嫌勾結土資場以低於市場行情價格無照搶收，賺取高額利潤，不法獲利初步估計超過1億元。

士林地檢署檢察官林思吟昨天指揮新北市調查處，搜索遠嘉土資場業者及石材行廠商等8處所，約談業者8人到案，訊後諭令遠嘉小老闆周宇峰20萬元、周宇軒10萬元交保，石材業者葉聰輝、林錦宏及侯國松各8萬元交保，石材業者楊秋菊、匯佳負責人李毓紫及鑽井業者李祐康各5萬元交保。

調查局呼籲，事業廢棄物產生者應善盡社會責任並遵循相關環保法規，對於清運事業廢棄物的合作廠商及棄置流向應事先詳加瞭解查證，確認其具有合法資格及專業設備，並監督管控其作業流程，避免非法廢棄物業者有隙可乘、恣意污染環；至於民眾在日常居家周邊環境，若發現水肥車、油罐車等大型機具疑似非法收受或排放，請即向調查局及環保機關提出檢舉，避免環境生態遭受破壞，共同維護國人生活品質與健康。

涉案工程行以水肥車抽取廢泥漿後違法運到土資場投放。（記者王定傳翻攝）

調查人員到石材行廠商等處所搜索，約談業者到案。（記者王定傳翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法