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染毒觀察勒戒後不起訴 男聲請刑事補償遭駁回

刑事補償法庭駁回詹男聲請。（資料照）

刑事補償法庭駁回詹男聲請。（資料照）

2024/02/27 17:10

〔記者吳政峰／台北報導〕詹姓男子2003年間因毒品案件被彰化地檢署逮獲，送觀察勒戒33日，經偵辦後，詹男身上雖有毒品，但體內未驗出，檢方遂不起訴施用毒品罪，改依持有毒品罪起訴，經彰化地院判刑6月確定。詹男自認不起訴卻被抓去違法觀勒，2023年聲請刑事補償，刑事補償法庭認已超過2年請求權時效，日前駁回。

詹男目前在監獄服刑，他主張，施用第一級毒品部分，彰檢已以犯罪嫌疑不足為由，於2003年12月5日不起訴處分確定，另起訴持有毒品罪，經彰化地院於2004年3月18日處刑6月確定，並於同年11月17日執行完畢。

詹男稱，在施用毒品不起訴處分確定前，他卻被抓去執行觀察勒戒33日，遭違法羈押並受一事兩罰，符合補償要件，故向彰化地檢署請求刑事補償。

刑補法庭指出，依詹男請求意旨，應於不起訴處分確定日、停止羈押或執行之日起2年內，提出刑補請求，但詹卻遲至2023年5月30日才向其所在的法務部矯正署彰化監獄長官提出「刑事冤獄賠償聲請狀」，而向彰檢請求補償，顯已逾期。

刑補法庭表示，彰檢傳喚詹男陳述意見後，認其當時未能覓得適當撰狀者，對2年時效期間的起算及進行，並無影響，因認其請求逾期而予以駁回，經核於法尚無違誤。

刑補法庭說明，冤獄賠償法2011年7月6日修正公布，同年9月1日施行更名為刑事補償法，不論舊法或新法均規定，因犯罪嫌疑不足經不起訴處分確定前，曾受羈押、鑑定留置或收容，或非依法律受羈押、鑑定留置、收容、刑罰或拘束人身自由保安處分之執行，請求國家賠償者，賠償之請求，應自不起訴處分確定日或自停止羈押、收容、留置或執行之日起2年內，向管轄機關為之。

刑補法庭認為，詹男未於不起訴確定2年內聲請刑補，而遲至2023年才提出，確已逾期，且無法補正，日前決定駁回。

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