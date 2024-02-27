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聲請法官迴避要繳500元！ 民事訴訟新制費用一覽表看這

民事訴訟法新制徵收費用標準。（記者吳政峰翻攝）

民事訴訟法新制徵收費用標準。（記者吳政峰翻攝）

2024/02/27 13:36

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院27日召開例行記者會，由民事廳廳長周玫芳說明新修正《民事訴訟法》中有關訴訟費用徵收及退還標準、抗告程序、當事人書狀格式等規範。司法院發言人陳婷玉表示，新制施行後，將可使司法資源獲得更有效且合理運用，促進訴訟程序，提升審判效能。

民眾未來聲請法院職員迴避、通知受擔保利益人行使權利、變換提存物或保證書、對於法院書記官之處分提出異議及命假扣押、假處分、定暫時狀態處分之債權人於一定期間內起訴等事項，都要繳500元。

其中，法院職員若真被裁定迴避，可退還500元；命返還提存物或保證書、許可承當訴訟、許可為訴訟繫屬事實登記或撤銷許可登記裁定等聲明或異議，要繳1000元；聲請定暫時狀態處分或撤銷定暫時狀態處分裁定，徵收3000元。

原告於上訴審言詞辯論終結前，其未行言詞辯論者，於終局裁判生效前，撤回其訴，上訴人未來得於撤回後3個月內，聲請退還該審級所繳裁判費3分之2。

當事人過去如果不服抗告法院的確定裁定，仍可聲請再審或其他救濟，民訴法第486條新增，當事人未來對確定裁定聲請再審或以其他方法聲明不服者，不生效力，法院毋庸處理；當事人提起民事告訴，將須依民訴法第116條規定格式製作書狀，不能再任意寫。

陳婷玉指出，新修正《民事訴訟法》經總統於2023年11月29日修正公布，重點包括「訴訟費用徵收及退還標準」、「抗告程序」及「當事人書狀格式」等規範。

陳婷玉表示，為增進審判實務適用、瞭解新法，已分別於2024年1月12、18及19日，舉辦北（司法院）、中（台中地院）、南（高雄地院）區「新修正民事訴訟法分區說明會」；同時配合修正民事訴訟書狀規則，以有效提升法院審理案件及當事人準備訴訟效能，使司法資源獲得有效且合理運用。

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