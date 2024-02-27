高雄彩券行才開幕1個月 刮中100萬又獨得5.34億威力彩

店家大門前的車擋特別標示「財神爺通行，請留通道」。（記者許麗娟攝）

2024/02/27 11:10

〔記者許麗娟／高雄報導〕第113000017期威力彩昨晚（26日）在高雄市開出頭獎，1注獨得獎金5.34億元，幸運開出大獎的「大豪發彩券行」位於三民區大豐二路353號，上月24日才開幕，不僅這次開出威力彩頭獎，大年初一也有民眾玩刮刮樂，開心中100萬元。

「大豪發彩券行」位於大豐二路與義德路交叉口，不僅斜對角有另一家彩券行，鄰近更有多達10多家彩券行，但新開僅1個月，就特別受到財神爺眷顧，店長蘇先生說，開店時有特別去拜拜求金元寶，也跟財神爺祈求讓店中大獎，應該是店裡裝潢特別明亮，才會受到財神爺眷顧，騎樓還特別訂製「財神爺通行，請留通道」的車擋。

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蘇店長也透露，過年期間生意很忙時，曾有1名穿道服的道士來買，他說自己住在附近，有在店裡看到不尋常的光，有預感會開頭獎，其他間則沒感覺到，因此有特別跟他說，如果真的開大獎，會包紅包給他，不過目前人還沒現身，至於是誰中獎還不曉得，還沒聯繫，附近客群多是上班族和住戶為主，尤其晚上10點20分因有垃圾車，很多人倒完垃圾後會來買。

據了解，這家彩券行大年初一時，也才剛有人買刮刮樂中了100萬元，店長說，當天是一家約7、8人買了10張2000元的刮刮樂，其中1張中了100萬元，不過對方相當低調。

今早，也有不少民眾彩券行來試手氣，住附近的謝小姐說，聽到這家彩券行開出頭獎，特別一早來買彩券，希望能托店家的福氣中大獎。另一位大樓管理員說，這家店發了，生意興隆，不過自己最多中400元而已，命沒那麼好。也有一名女客人聞風前來買刮刮樂，希望能沾喜氣、分好運。

第113000017期威力彩中獎號碼第一區「04、07、11、12、35、37」，第二區「08」。頭獎1注中獎，可得5.34億元；貳獎摃龜；參獎共14注中獎，可得15萬元；肆獎81注中獎，每注可得2萬元；伍獎529注中獎，每注可得4000元；陸獎3839注中獎，每注可得800元；柒獎7155注中獎，每注可得400元；捌獎3萬9314注中獎，每注可得200元；玖獎5萬1297注中獎，每注可得100元；普獎8萬6642注中獎，每注可得100元。

高雄市三民區大豐二路上一家彩券行，昨晚開出威力彩頭獎，1注獨得獎金5.34億元。（記者許麗娟攝）

彩券行貼出紅紙慶賀開出頭獎。（記者許麗娟攝）

高雄市三民區大豐二路彩券行昨晚開出1注獨得5.34億元獎金的威力彩頭獎，一早就有民眾前來光顧沾喜氣。（記者許麗娟攝）

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