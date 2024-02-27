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首頁　>　社會

豐原1處住宅機械零件代工廠大火 3人燒燙傷送醫

豐原一處四樓透天厝大火，消防人員趕往灌救。（民眾提供）

豐原一處四樓透天厝大火，消防人員趕往灌救。（民眾提供）

2024/02/27 08:23

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區豐原大道四段，今天凌晨3點多發生一起4層樓透天住宅（1樓為機械零件加工廠）火災，台中市消防局獲報，大批人車到場時，1樓的火勢已經很大，消防人員架梯將屋內7人陸續救出，其中3人燒燙傷，幸皆意識清楚，被送往豐原醫院救治，火勢隨即撲滅，詳細火災原因，有待進一步調查釐清。

今天凌晨3點19分，台中市豐原區豐原大道四段一處4樓透天厝發生火災，因裝設的住警器發出警報，7名住戶發現發生火災驚醒，但因樓下火勢已經很大，7人分別有3人在2樓、5人在3樓避難，並打電話報案求救。

台中市消防局獲報立即派遣豐南分隊、第一大隊等計5個單位，出動消防車13輛、救護車5輛，消防人員47名前往灌救。消防人員到場發現，現場建築物1樓為機械零件加工區起火燃燒，隨即佈線搶救，並架梯從外面陸續將7人引導及搶救下樓，火勢於3點40分撲滅，燃燒面積約80平方公尺。

屋內7人有3人受傷，分別為郭女（48歲）意識清楚，四肢燒燙傷，一度面積有75%，二度面積有10%，目前已轉往中國醫藥大學附設醫院治療；黃女（56歲）口鼻吸入性嗆傷、意識清楚；塗男（25歲）、口鼻吸入性嗆傷、手腳擦傷紅腫、意識清楚，3人目前皆被送往衛福部豐原醫院救治。

豐原一處四樓透天厝大火，消防人員架梯搶救屋內受困人員（民眾提供）

豐原一處四樓透天厝大火，消防人員架梯搶救屋內受困人員（民眾提供）

豐原一處四樓透天厝大火，消防人員架梯上二樓搶救屋內受困人員。（民眾提供）

豐原一處四樓透天厝大火，消防人員架梯上二樓搶救屋內受困人員。（民眾提供）

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