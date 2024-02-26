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醫美診所院長涉禁藥走私案 捷運站垃圾桶丟針頭先被判6月

醫美診所院長吳紹琥去年亂丟醫療廢棄物，北院依法對他判得易科罰金之刑6月，同時併科罰金5萬元。（擷取自醫美診所網站）

醫美診所院長吳紹琥去年亂丟醫療廢棄物，北院依法對他判得易科罰金之刑6月，同時併科罰金5萬元。（擷取自醫美診所網站）

2024/02/26 17:34

〔記者溫于德／台北報導〕涉禁藥走私案的醫美診所院長吳紹琥，去年將使用過的注射針頭等醫療廢棄物，棄置在捷運忠孝復興站的垃圾桶內。台北地院審結，指吳男違反廢棄物清理中「任意棄置有害事業廢棄物罪」，但考量吳坦承犯行，對吳判得易科罰金之刑6月，同時併科罰金5萬元。

吳紹琥日前因涉及時任移民署國境事務大隊松山機場國境事務隊分隊長田家龍包庇跑單幫案，檢方發現，來自日、韓的胎盤素注射劑等禁藥走私來台後，流向吳男，一度聲押禁見吳男，但法院開庭後命他50萬元交保。

本案起訴指，吳紹琥明知使用過的注射針頭、與針頭相連注射筒及玻璃瓶藥劑、軟管等醫療廢棄物，都屬「生物醫療廢棄物」，依規定應委託由合格廢棄物業者負責清除、處理。

吳紹琥於去年3月4日，將這些醫療廢棄物放置在紙箱內，再丟進捷運忠孝復興站的垃圾桶內；後經民眾向站務人員反映，並經站長通報台北市政府衛生局，再函轉環保局並派員到場查核，認定紙箱內裝的是「感染性廢棄混合物」，且因紙箱內的請款明細可特定為吳男，他因此被檢方起訴。

北院上週五宣判，審酌吳紹琥違法棄置廢棄物的種類、數量等，以及吳男坦承犯行等，依任意棄置有害事業廢棄物罪對他判刑6月、得易科罰金18萬元，同時併科罰金5萬元。可上訴。

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