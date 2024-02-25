放鞭炮暴力討債還弄仙人跳 天道盟同心會前會長被逮送辦

警方將薛男等人移送基隆地檢署偵辦。（記者吳昇儒翻攝）

2024/02/25 11:10

〔記者吳昇儒／新北報導〕天道盟同心會薛姓前會長平日在基隆、瑞芳一帶橫行，靠暴力討債等違法行為維生。去年為索討千萬債務，竟到被害人家門外施放鞭炮，還揚言要將其女兒押走。另也設下仙人跳，逼迫一名黃姓男子賠錢。新北、基隆警方獲報後，共組專案小組，22日起陸續將薛男等人逮捕到案，並起出鎮暴槍、毒品等證物，以組織犯罪等罪嫌移請法辦。

新北市瑞芳警分局去年接獲一名黃姓鐵工廠老闆報案指出，自己因為積欠某公司千萬元貨款，竟被51歲的薛男等6人持對方公司委託書要求償還款項，且還到自己家門外施放鞭炮，更揚言如果不還錢，要將自己帶到山上處理，或將女兒抓走。

請繼續往下閱讀...

警方立刻組成專案小組進行蒐證，隨後發現薛男除了恐嚇鐵工廠老闆外，另還涉及一場仙人跳詐騙案件，利用女色騙取黃姓男子後，已朋友遭黃男性侵名義，要對方拿出30萬元負責；但黃男同意支付後，薛男仍不願罷手，並表示「現在不是幾十萬就可以處理的事情」打斷，並且稱過2天候見面再談，致被害人心生畏懼。

瑞芳警分局偵查隊，22日報請基隆地檢署檢察官吳美文指揮後，與基隆市警察局三、四分局同仁兵分多路，前往薛男住處及根據地等多處搜索，共起出空氣槍2支、鎮暴槍1支、鎮暴彈數十發、海洛因1.24公克、安非他命3.72公克等證物。警詢後，依組織犯罪、恐嚇取財、毒品等罪嫌移請基隆地方檢察署偵辦。

瑞芳警分局長陳建龍表示，該集團行徑法所不容，警方日兵分多路執行攻堅逮捕行動，將該集團成員全數緝捕歸案，一舉殲滅該集團；警方對幫派暴力零容忍，加強掃蕩幫派據點及藉以營生之行業，還給民眾免於恐懼的居住環境。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方查獲鎮暴槍及空氣槍等證物。（記者吳昇儒翻攝）

警方逮捕薛男等人。（記者吳昇儒翻攝）

警方查獲鎮暴槍、毒品等證物。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法