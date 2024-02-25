剛買百萬新車歡喜上路 酒駕慘遭扣車扣牌懊悔不已

男子剛買百萬新車歡喜上路，因酒駕慘遭扣車扣牌懊悔不已。（民眾提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/02/25 10:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄30歲葉姓男子疑似酒駕，駕駛剛買不久的百萬新車，結果因闖紅燈被員警攔下開單，因聞到他的身上有酒味，葉男否認酒駕，警方依法對他施以酒測，雖未達公共危險罪移送標準，員警仍當場禁駛並製單舉發，將汽車當場移置保管及吊扣汽車牌照，葉男表示轎車上個月才剛買，剛開沒多久就因酒駕遭警方查扣，懊悔不已。

三民第一分局今指出，十全路派出所員警於前日清晨執行巡邏勤務時，在三民區熱河一街見葉男（30歲）駕駛汽車闖紅燈，員警見狀上前攔查，過程中發現葉男渾身散發濃厚酒氣，明顯是酒後駕車，葉男仍矢口否認飲酒，經員警以酒精檢知器檢測確有酒精反應，對其再施以酒測，果真超過法定標準值，當下遭警方扣車扣牌。

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據了解，葉男剛開始堅決否認飲酒，現場員警初步以酒精檢知器測試呈現有酒精反應，依規定施以酒測，酒測值果然超過法定標準值，雖未達公共危險罪移送標準，員警仍當場禁駛並製單舉發，將汽車當場移置保管及吊扣汽車牌照。

葉男酒駕部分，依法處以新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，另闖紅燈部份，依「行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者」，可處以新臺幣1200元以上5400元以下罰鍰，予以製單舉發。

三民第一分局呼籲，民眾駕車應秉持「喝酒不開車，開車不喝酒」最高原則，勿因貪圖一時方便而心存僥倖，致自身財產龐大損失並涉法送辦，以維護自身及廣大用路人行車安全！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男子剛買百萬新車歡喜上路，因酒駕慘遭扣車扣牌懊悔不已。（民眾提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男子剛買百萬新車歡喜上路，因酒駕慘遭扣車扣牌懊悔不已。（民眾提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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