台東失蹤女童竟陳屍水池！檢相驗未排除他殺可能 將解剖釐清

昨晚發現女童陳屍的水池，距女童家約300公尺，且有釋迦園阻隔，女童是否會獨自跑進來，是一大疑點。（記者黃明堂攝）

2024/02/24 17:14

〔記者黃明堂／台東報導〕網路瘋傳協尋台東縣卑南鄉明峰村龍過脈2歲李姓女童，昨晚（23日）被發現陳屍住家附近300公尺的露營區水池。檢方今天下午會同法醫相驗，屍體浮腫，難以確認死因，且這麼小的孩子怎會自己到距家有段距離的水池？不合常理，檢方將進一步解剖，釐清死因。

李童親友21日在臉書以代人PO文名義貼文協尋，照片上女童眼睛大大的，相當可愛，立即引起全國網友瘋傳分享，留言超過萬則。昨天晚間6點左右，女童遺體在離住家約300公尺外的一處露營區水池被主人鄭春喜發現，通報警方。檢方今天下午在台東殯儀館會同榮譽法醫顏國順相驗，屍體浮腫，衣冠完整，但究竟是生前落水或死後落水，難以判定。

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據了解，目前檢方抱持的最大疑點是，這麼小的女童怎麼會獨自跑到距離家裡有段距離的水池？而且家屬也抱持同樣質疑，因此，下午的相驗並未對死因做出結論，將擇日解剖，查明死因。

檢方在殯儀館傳訊了10多名關係人，包括女童父母、祖父母、其他親友、縣府社會處社工、發現屍體的鄭春喜等人。

家屬是在女童失蹤一天一夜後才向警方報案，關於這點，女童阿公說，20日下午還有看到孫女，但傍晚沒看到，他以為是兒子帶出去，當夜兒子也沒回來，所以沒特別起疑，隔天社工來訪，才確定失蹤，趕緊叫兒子與社工一起到派出所報案。

水池主人鄭春喜則說，他不認識女童及其家人，23日早上村長有兩度進入他的園區尋找女童，但都沒發現，他自己則是在傍晚想要查看池邊鵝群是否遭狗攻擊，一到池邊，先看到岸邊散落一雙紅色拖鞋，接著看到水面有白色物體，先通報村長來查看，原本也看不出是什麼，但村長問家屬女童穿的拖鞋正是紅色，他們再仔細看，水面竟是童屍，張手大張呈仰躺狀，浮在水面。但當天村長兩度進園區都沒發現。

家屬則認為，水池距家裡有距離，平常她只在家前家後走動，不可能獨自跑這麼遠，希望查明真相。

台東地檢署說，檢察官已於今日完成相驗，後續將盡力從速偵辦，務求查明及釐清全案事實經過，同時通報財團法人犯罪被害人保護協會台東分會，提供死者家屬相關協助。

發現女童屍體的水池主人鄭春喜說，女童雙手大張，呈仰躺狀浮在水面。（記者黃明堂攝）

台東地檢署檢察官今下天相檢女童屍體後，不願說明相驗結果。（記者黃明堂攝）

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