人夫性侵小姨子害輕生！妻怒責「畜生」 法官判離婚

高等法院台中分院認為陳男性侵害小姨子屬實，其妻甚至責罵「只有畜生會幹得出來」，判決兩人離婚。（記者張瑞楨攝）

2024/02/24 11:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕陳姓男子在10年前，酒後性侵害小姨子（妻子之妹），小姨子吞服藥物身亡，陳男為此被判4年2月徒刑，妻子更在他出獄後提起離婚訴訟，陳男辯稱是小姨子索討100萬元未果而誣告他，這是冤獄，且妻子也未怪罪他，法官卻認為，冤獄之說不可採信，陳妻更是在事發後說「決定離婚」、「只有畜生會幹得出來」，兩人婚姻破綻無回復希望，判決兩人離婚。

判決書指出，陳妻提起離婚之訴主張，丈夫陳男在2014年，趁她妹妹（陳男的小姨子）醉酒時性侵害，造成妹妹罹患身心疾病，吞服不明藥物死亡，也造成她心中永遠傷痛與沉重愧疚，陳男判刑4年2月而入獄（2021年假釋出獄），兩人因陳男入監服刑長久分居，已經形同陌路，夫妻感情疏離，婚姻已生重大破綻，請求裁判離婚。

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陳男則答辯說，是小姨子趁著與他獨處時，佯裝酒醉擁抱親吻，之後索討賠償金100萬元未果而誣告，這是一場冤獄，另外，小姨子是病死或自然死亡，並非自殺，他非常後悔酒醉犯下過錯，事發後也向妻子坦白，妻子未怪罪他，還於他服刑時探視60多次，聲明駁回離婚之訴。

苗栗地方法院一審時，判決兩人離婚，陳男應每月給付9000元扶養費，陳男上訴二審，高等法院台中分院調閱10年前刑事資料，確認陳男當年性侵害小姨子屬實，且於2008年10月至2021年8月服刑，陳男宣稱是設局敲詐的冤獄，並未舉證證明，此說無可採信。

法官認為，陳男侵犯小姨子的行為，違反夫妻忠誠義務，嚴重摧毀妻子的信賴，且悖於倫常，重創妻子的原生家庭，妻子夾在親情與愛情之間，立場困窘而處於極度痛苦難堪境地，甚至於案發後說「決定離婚」、「只有畜生會幹得出來」，顯示陳妻不恥丈夫性侵其胞妹一事，且深受打擊，甚至無意再與丈夫陳男繼續維持婚姻。

法官強調，當年此案的被害人（陳男的小姨子），於案發1年多後死亡，造成陳妻與家人心中永難磨滅傷痛，內心愧疚、煎熬實不言可喻，兩人婚姻破綻而無回復希望，駁回陳男上訴，維持一審的離婚判決，陳男每月應支付9000元扶養費，可上訴三審。

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