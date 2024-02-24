慶城街工地坍塌居民曾聽到碰撞聲 北市：停工開罰

2024/02/24 02:06

〔中央社〕台北市慶城街內的新建工地23日晚間發生坍塌，近工地的道路呈「v」型，路面往工地內傾斜，釀汽車受損幸無傷，附近居民反映曾聽到極大碰撞聲以為是車禍，建管處已勒令停工開罰。

台北市松山區慶城街和長春路交叉路口附近一處新建工地基地在23晚間9時許驚傳坍塌，造成停靠路面的汽車部分車體陷入工地，台北市政府動員大批人員到場處理。

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台北市長蔣萬安與副市長李四川在現場接受聯訪，蔣萬安說，獲報後第一時間派市府相關單位到場，無人受傷有4輛民車受損，下陷部分約深14公尺、寬120公分，主因是工地內導溝支撐力不夠，造成道路下陷。

李四川表示，造成道路下陷原因，初判應是工地施工時，導溝往內傾才坍塌，回填土後就沒問題，約明早可全部回填完成。

台北市結構技師工會理事長徐茂卿說，所謂導溝是指工地連續壁（擋土牆）旁的內外牆，主要是輔助穩定連續壁，此工地施作連續壁導溝時，施工深度過深且可能未注意，讓導溝變形造成道路傾斜，回填後就可穩定，研判傾斜狀況不會擴大，回填後路面就能使用。

住附近陳姓婦人指出，工地發生坍塌時，曾聽見2到3次極大碰撞聲，走出住家發現，路面下陷，曾在住家聽見施工聲，並感受到些微震動。吳姓居民表示，工地發生坍塌，擔憂住家是否會如大直坍塌案民宅受損狀況。

民進黨台北市議員許淑華在現場受訪說，此工地坍塌狀況，雖未像信義區先前坑洞案，但近期類似坍塌案都是發生工地旁的路面以下，市府應要求業者加聘大地工程技師，並由外審單位協助督導工地。

承造單位大陸工程副發言人葉昭慶接受聯訪表示，工地因施做連續壁前導作業及導溝部分，造成人行道坍塌，後續會與相關受損單位溝通協調。

台北市建築管理工程處24日凌晨發布新聞資料指出，此工地起造人為璞真建設，承造人為大陸工程，開工日期為民國111年9月12日。

建管處表示，工地目前正施作深度14公尺、寬120公分深導溝，未進行基礎開挖。經現場勘查，因導溝支撐力不足，導致外部路面下陷，已要求承造人緊急回填，避免災害擴大。

建管處指出，經聯繫台北市土木技師公會、結構工程工業技師公會、建築師公會及中華民國大地工程技師公會到場協助，初步判斷基地周邊鄰房無立即危險。

建管處表示，工地將進行回填復原，慶城街及長春路至興安街將暫時雙向封閉，後續視回填情形，在確認安全無虞後，才開放通行，且會派員在場督導復原進度，並要求承造商加強設置周遭道路及鄰房安全觀測和提高觀測頻率，直到確認安全無虞。

建管處指出，針對此工地基地違反建築法，已要求勒令停工，並開罰新台幣18萬元，後續施工計畫須經相關公會審查，確認周邊地質安全無虞，才能復工。（編輯：徐睿承）1130224

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