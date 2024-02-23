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獨家》當心！高雄10大肇事路口曝光 它蟬聯第一

蟬聯易肇事路口第一名的中正一路與高速公路西側便道。（記者黃良傑翻攝）

蟬聯易肇事路口第一名的中正一路與高速公路西側便道。（記者黃良傑翻攝）

2024/02/23 23:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警方針對去年、前年10大肇事路口部分變化，採取因應對策，其中，排名第1、2名繼續蟬聯，分別是中正一路與高速公路西側便道、中正一路與高速公路東側便道。前年第三名九如二路與博愛一路口「退10大」，改由原第5名的中山四路與五甲三路追上，警方發現增設科技執法設備路段，大幅降低肇事率加強因應。

去年肇事10大路口為中正一路與高速公路西側便道、中正一路與高速公路東側便道、中山四路與五甲三路、九如一路與高速公路西側便道、中山四路與中安路口、鳳楠路與興西路口、九如一路與高速公路東側便道、中正一路與輔仁路口、大中一路與鼎中路口、中山四路與鎮海路口。

警方表示，除中正一路與高速公路西側便道、中正一路與高速公路東側便道、中山四路與五甲三路、九如一路與高速公路西側便道、中山四路與中安路口等五處路口維持外，楠梓區鳳楠路與興西路口、三民區九如一路與高速公路東側便道、苓雅區中正一路與輔仁路口、三民區大中一路與鼎中路口、前鎮區中山四路與鎮海路口，則因交通事故數降低而剔除前十大。

警方新增三民區九如二路與博愛一路口、三民區大中一路與民族一路口、大寮區188縣道與鳳林二路口、苓雅區建國一路與高速公路西側便道、前鎮區中山三路與光華三路口計5處路口，行經這些路口勿違規並減速慢行，採取防禦性駕駛。

交通大隊另統計今年1月前三大肇事路口事故，發現目前共發生14件，較去年同期40件，減少26件，大幅降減65％，評估應是科技執法發揮功效，讓交通事故發生率有效降低，不過，今年1月肇事路口第1名，仍是苓雅區中正一路與高速公路西側便道。

警方分析肇事因素，發現仍以疏於車前狀況、未保持行車安全距離、轉彎未依規定最多，事故最多時段為上午8時到10時，以及下午16時到18時，集中於上下班、上下學尖峰時段，高市警方持續針對高發生率路口，建置科技執法設備，取締易肇事違規態樣，減少僥倖不當的駕駛行為。

蟬聯易肇事路口第一名的中正一路與高速公路西側便道。（記者黃良傑翻攝）

蟬聯易肇事路口第一名的中正一路與高速公路西側便道。（記者黃良傑翻攝）

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