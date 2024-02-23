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前雲林縣議員蕭慧敏每票1千賄選 判2年撤銷緩刑定讞

雲林縣議員蕭慧敏賄選，一審原本給予緩刑5年機會，然二、三審都指蕭曾當過三屆議員，應深知嚴禁賄選是國家的重要政策卻仍賄選，決定撤銷緩刑，全案定讞。 （資料照）

雲林縣議員蕭慧敏賄選，一審原本給予緩刑5年機會，然二、三審都指蕭曾當過三屆議員，應深知嚴禁賄選是國家的重要政策卻仍賄選，決定撤銷緩刑，全案定讞。 （資料照）

2024/02/23 11:24

〔記者溫于德／台北報導〕無黨籍前雲林縣議員蕭慧敏前年九合一選舉時涉及賄選案，去年被判當選無效確定。刑事部分她被查出見人就塞錢，明示、暗示把票投給她；一審指她違反選罷法判刑2年、緩刑5年；二審同樣判刑2年，但考量她曾當過三屆議員，深知嚴禁賄選是國家的重要政策卻仍賄選，決定撤銷緩刑，由三審最高法院駁回上訴定讞，蕭確定被判刑2年，已通知檢方啟動防逃。

前年九合一選舉，雲林地檢署接獲情資指，蕭慧敏前年以每票1000元向選區有投票權的選民賄選，最終以該選區第5高票勝選；檢方偵結依違反選罷法將蕭起訴。

法院審理時，蕭慧敏坦承犯罪。一審雲林地院認蕭違反選罷法中交付賄賂罪，判刑2年、緩刑5年，條件是須向公庫支付100萬元。

然二審台南高分院指難認蕭慧敏「無再犯之虞」或「無執行刑罰之必要」，且蕭的自白已依選罷法規進行減刑，故難以她坦承犯行作為是否適用緩刑的審酌事項。

二審進一步提到，政府為杜絕賄選歪風、匡正選舉文化，每次選舉都會不斷地透過媒體及司法人員，對候選人或選民宣導勿以金錢、財物或其他不正利益，換取選票。

然蕭慧敏曾為雲林縣第15、16、19屆縣議員，並登記參選第20屆縣議員，應深知嚴禁賄選是國家的重要政策，仍以候選人身分賄選，顯未嚴守分際並嚴重妨害選舉公正性，二審因此在判她2年徒刑的同時，決定撤銷緩刑，由最高法院駁回上訴定讞。蕭另被判當選無效確定。

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