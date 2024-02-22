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交通違規照片看不清？ 竹市警提供線上查詢服務

交通違規照片看不清？新竹市警方提供線上查詢服務。（圖由新竹市警察局提供）

交通違規照片看不清？新竹市警方提供線上查詢服務。（圖由新竹市警察局提供）

2024/02/22 12:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市警察局將從明天22日起實施新措施，提供民眾可線上查詢交通違規照片的服務。警察局交通隊表示，交通違規逕行舉發案件以同時列印通知單及違規照片方式，常有民眾反映照片太小，致無法清楚檢視違規情形，明天起，民眾可直接到交通隊便民服務網查詢該案違規照片，節省民眾要向舉發單位申請查詢照片的時間。

警方表示，民眾除可自警察局官方網站連結至「交通違規便民服務網」外，亦提供民眾收到舉發通知單後，以手機掃描照片上方QR code後，即可連結至查詢頁面，進入網站後民眾僅需輸入「舉發單號」、「車牌號碼」及「違規日期」，即可檢視該違規案件之照片；查詢服務提供民眾查詢新竹市警察局各單位113年1月1日後以科學儀器採證逕行舉發（不含違規停車拖吊）及民眾檢舉案件採證照片資料，並自舉發日起1年內都可使用該網頁查詢。

另目前民眾違規可能不清楚罰鍰後是否有記點處分，如闖紅燈違規罰鍰1800～5400元並記違規點數3點，超速違規罰鍰1200～6000元並記違規點數1點，駕駛人在1年內，交通違規記點每達12點者，將遭監理機關吊扣駕駛執照2個月；2年內經吊扣駕駛執照2次，再有記點違規時，吊銷駕駛執照。另為方便民眾查詢記點情形，交通隊也同時加入「違規記點方便查QR code」，提醒民眾注意自己累計違規點數，避免因記點而遭到駕照吊扣或吊銷處分。

新竹市警察局交通隊提醒駕駛朋友們，交通違規舉發的目的不是為處罰民眾，而是為保障道路交通的安全與順暢，除持續針對嚴重危害的違規行為強化執法及觀念宣導外，交通隊也將持續精進提供更加便民的措施，服務用路民眾。

交通違規照片看不清？新竹市警方提供線上查詢服務。（圖由新竹市警察局提供）

交通違規照片看不清？新竹市警方提供線上查詢服務。（圖由新竹市警察局提供）

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