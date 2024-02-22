周典論涉為郭台銘收購連署書 屏檢起訴並要求從重量刑

屏東縣議長周典論。（記者葉永騫攝）

2024/02/22 12:07

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣議長周典論涉嫌在總統大選時為鴻海創辦人郭台銘收購連署書，在羈押近2個月後，屏東地檢署今天依總統選罷法提起公訴，屏東地檢署主任人官陳靜慧表示，周典論在112年9月分成二次交付500萬元給潮州鎮長周品全，以每份連署書500元對價要求蒐集連署書，周品全再請陳姓鎮公所僱員及黃姓宮廟堂主夫妻處理，以每張200元對價邀人連署，因此檢方依違反總統副總統選舉罷免法將5人起訴，周典論建請從重量刑，周品全等4人緩起訴3年。周典論則於今天下午移審屏東地方法院。

屏東地檢署指出，被告屏東縣議會議長周典論、潮州鎮長周品全等5人明知對於連署人不得行求、期約或交付賄賂或其他不正利益，竟共同基於對於連署人交付賄賂而使其為特定人連署之犯意聯絡。

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被告周典論於112年9月初某日晚間，在其位於屏東縣新園鄉住處交付被告周品全150萬元，再於同年月中旬某日晚間，再交付350萬元，以每份連署書500元之對價，要求周品全及陳姓鎮公所僱員蒐集連署書；周品全將其中10萬元交給陳姓僱員，作為處理連署相關事宜之費用。

被告陳姓僱員於112年10月初，要求宮廟堂主黃姓夫妻成立連署站，並以每份連署書500元之對價邀約向他人蒐集連署書，黃姓夫妻再以每份連署書200元之對價向多位民眾邀集連署，取得數十份連署書，5人係犯總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款之對連署人交付賄賂而使人為特定被連署人連署罪嫌，因此提起公訴。

檢方強調，周典論之賄選行為戕害民主政治之正常發展，以金錢影響連署及選舉結果之行徑實非足取，且否認犯行、難認有悔悟之意，建請從重量刑，以示警惕。

周品全等4人犯後坦承犯行，認為以緩起訴處分為適當；緩起訴期間均為3年，被告周品全、陳姓、潘姓、黃姓等4人應於緩起訴處分確定之日起算6個月內，分別向公庫支付新臺幣50萬、20萬元、10萬元、10萬元。

屏東縣議長周典論起訴並移審屏東地方法院。（記者葉永騫攝）

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