獨家》槓上灶君堂！男子稱逾百香客訂餐住宿 廟方卻「等嘸人」

新竹縣五指山上的灶君堂。（記者黃美珠攝）

2024/02/21 22:12

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣北埔鄉61歲詹姓男子認為，新竹縣知名景點五指山上的灶君堂廟方占用其祖地，被控趁灶君爺誕辰，涉嫌佯稱有3輛遊覽車共117名香客要前往賀壽，並預定素齋和廂房，不料廟方卻「等嘸人」，造成5萬多元的損失，詹男隨後潛逃在外，昨天（20日）被竹東警分局北埔派出所拘提到案，依詐欺和毀損罪嫌移送法辦，檢察官諭令3萬元交保、限制住居候傳。

新竹縣位於竹東和北埔交界的五指山，是國內知名的宗教和旅遊勝地，其中灶君堂主祀的灶君爺，相傳是每年農曆8月初3誕辰（國曆9月17日）。

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鄉親們說，詹男以有3輛巴士、共117名信眾，將在去年9月29日上山參拜為名，訂了灶君堂的廂房，還預約當日中午起到次日共3頓素齋，請廟方預先準備。

廟方接單後準備餐飲和房間，期間還婉謝其他香客預約，沒想到當天卻等不到香客，驚覺可能被騙下，報案後循線才發現，預約的電話竟來自自家「鄰居」詹男，而詹男已潛逃離開北埔，先後去馬祖、竹東等地躲避風頭。

鄉親說，詹男平時以泥水工為業，家就住在灶君堂前方，平時嗜酒，今年除夕到大年初五就喝掉了81瓶的料理米酒，平時不是在喝酒，就是在去買酒的路上，落網時就是正在買酒。

檢警調查發現，詹男認為灶君堂廟方占用其祖地，但實際產權都登載很清楚。詹男以前就常在黃湯下肚後，為此去向廟方大小聲，這次也疑似因此擺了廟方一道。

詹男落網後仍不斷強調，真的有117名「他的朋友」要去住宿和參香用餐，並非子虛烏有，何以沒有人出現，他也不知道，至於跑去馬祖純粹是去工作，無關潛逃。

新竹縣五指山仙氣飄飄，是國內知名的宗教聖地之一。（記者黃美珠攝）

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