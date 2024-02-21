遭翁達瑞控誣告、提供電郵資料 高虹安：無須自證己罪拒絕

新竹市長高虹安21日進入台北地院時，僅對媒體說「謝謝」，結束後也快步離去。（記者林正坤攝）

2024/02/21 18:14

〔記者張文川／台北報導〕新竹市長高虹安，被旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）自訴控告涉誣告罪，台北地院今再次開庭，翁達瑞委由律師聲請函詢資策會，關於高虹安的研究專案契約內容，並請求高虹安提出她與辛辛那提大學溝通增補博士論文謝詞的往來電子郵件等資料，高虹安與律師認為被告無須自證己罪，拒絕提供，且認為本案審理核心是誣告罪、不是著作權，沒必要扯資策會進來，「這種大海撈針的打法，是在浪費我和大家的時間」。

翁達瑞前年在臉書粉專貼文指出，高虹安的美國辛辛那提大學博士論文，引用大量資策會的2篇期刊論文卻未引註，被辛大指導教授除名、未列入其學術履歷，換句話說就是教授不承認有高虹安這個學生，高虹安控告陳時奮涉加重誹謗罪，北檢偵結不起訴確定後，翁達瑞反擊，反控高虹安涉誣告。

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陳時奮目前人在美國，今委由律師洪士傑、陳冠豪到庭，高虹安則與辯護律師王世華、柯志諄並肩作戰，法官蔡宗儒3度詢問高虹安，她的博論中有增補對資策會的致謝詞，是在何時補入？是在2022年8月26日控告翁達瑞之前還是之後？高虹安答稱是在同年9月17日之前，至於是否在8月26日之前，她須再查詢電郵確認日期。

法官整理全案4項爭點，包括「誹謗案的告訴範圍」、「誣告案的犯罪事實是否為誹謗案的告訴範圍」、「誹謗案告訴內容有無虛構事實」、「高虹安有無誣告的故意」。

翁達瑞的律師聲請函詢資策會，包括資策會自訴控告高虹安涉違反著作權法的理由與審理進度，與高虹安簽訂的研究計畫專案的契約書；並聲請勘驗高虹安博士論文已在網路被下架的事實；還請求高虹安提供與辛大校方溝通如何增補論文中對資策會謝詞的電郵往來紀錄，和高虹安曾在記者會出示過的電郵翻譯版的英文原文。

高虹安反擊，翁拿出的「委託學界」研究計畫專案契約書範本，她當時是資策會員工，並非學界，二者根本是兩碼事，翁拿著空白的契約範本就來要求資策會提供資料，大海撈針的打法非常奇怪，浪費大家時間，就像翁先前提出朱立倫的博士論文切結書當做證據一樣莫名其妙，而且她和資策會的著作權官司還在審理中，也和誣告案沒有關係。

法官認為翁的律師函詢理由過於模糊不明確，有釣魚嫌疑，諭知應於3週內以書狀具體說明函詢目標與待證事實理由，全案候核辦。

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