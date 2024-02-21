深坑火警惡臭擾雙北 新北市議會民進黨團轟市府反應慢

深坑工廠火災造成空污，臭味飄散雙北市，造成民眾身體不適，新北市議民進黨團斥責市府反應慢。圖為火災現場今日狀況。（新北市消防局提供）

2024/02/21 16:57

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市深坑區鋰電池工廠火警惡臭影響雙北市，新北市議會民進黨團今（21）日批評，市府沒有及時發出警示，對於公眾的溝通與資訊公開不足，似乎也沒有後續處理方案，呼籲市府落實保障市民安全和健康、釐清火災原因嚴懲肇事者。市府環保局澄清，消防局第一時間即通報環保局前往確認現場監測空氣品質狀況，環保局昨晚約9點啟動應變，也同步通知台北市、市府臉書發布相關訊息。

民進黨團總召張維倩表示，針對空污應變，新北市府有充足時間反應，卻遲遲沒有發出相關警訊，市長侯友宜今天受訪還強調空氣品質正常，沒有含戴奧辛，卻未拿出數據佐證，呼籲環保局公布昨天下午各地空氣檢測數據。

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昨日守在火災現場的書記長陳乃瑜說，依據「空污法」，重大空污突發事故發生，地方政府可透過細胞簡訊、廣播、有線電視發送空污惡化警告，與說明應變措施、相關危害，但市府反應遲緩不堪，民眾擔心濃煙所含的物質是否會影響健康，市府卻對於民眾的疑慮置之不理。

副召張錦豪指出，市府在這此事件中的應變能力令人失望，溝通和資訊公開明顯不足，而且似乎無後續處理方案，加深民眾的擔憂，去年新北市曾發生PChome林口倉庫大火，顯然市府未重視，至今仍未建立任何應對類似事件的標準程序。

幹事長廖宜琨表示，深坑當地有居民表示身體健康已受危害，呼吸道相關症狀嚴重到需求助急診，隔日學校正常上課，市府也沒跟家長講應變措施，讓孩童曝險於危險；林口長庚醫院臨床毒物科醫師表示，鋰電池燃燒後，會產生「氟化氫」毒氣，呼籲侯市府在這次火災後要長期追蹤居民的身體健康情形，並盡速恢復鄰近受汙染環境。

民進黨團指出，市府應提供即時災情資訊，釐清火災原因後嚴懲肇事者，並建立起完善應對標準程序，並提供各區空氣公眾提供透明、準確的資訊。

環保局表示，消防局接獲工廠火警事件後，研判現場有特殊物質或火勢無法撲滅時，便即刻通報環保局前往確認、監測空氣品質狀況，環保局20日下午2時許獲報後即刻派員前往，並持續分析鄰近空氣品質微型感測器及環境部空氣品質自動測站；20日晚間8時許，環保局接獲大量民眾陳情，並於鄰近微型感測器監測到PM2.5濃度介於50~60ug/m3，最近的新店空品監測站則是PM2.5濃度66ug/m3之短暫峰值。

環保局指出，數值雖未超過空品標準，環保局仍於昨日晚間9時左右啟動應變作為，同步通知下風處台北市及於本局FB發布提醒民眾防範訊息，另在地清潔隊也有透過LINE訊息通知深坑區里長協助通知民眾注意防範。

教育局澄清，學校都有告知家長應變措施，教育局獲報後也即刻啟動緊急應變作為，與中、永和、新店、深坑區學校即時掌握在地觀測站的空氣品質指標；各校緊急應變措施包括加強師生健康防護宣導、視狀況調整戶外課程於室內進行，並主動提供師生口罩、教室內適度關閉門窗與開空調、關心敏感性族群師生做好健康自主管理等，也將學校應變措施透過家長通報群組傳達，請家長安心。

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