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想睡覺自撞天橋橋墩 轎車騰空壓斷芭蕾女舞者1條腿

轎車駕駛疑似精神不濟，竟開車開到自撞天橋橋墩，轎車撞橋後騰空飛起，陳姓女芭蕾舞者騎機車路過遭波及腿被壓斷。（記者鄭景議翻攝）

轎車駕駛疑似精神不濟，竟開車開到自撞天橋橋墩，轎車撞橋後騰空飛起，陳姓女芭蕾舞者騎機車路過遭波及腿被壓斷。（記者鄭景議翻攝）

2024/02/21 14:47

〔記者鄭景議／台北報導〕北市南港區玉成國小前，19日下午發生一起驚悚車禍，一輛轎車駕駛疑似精神不濟，竟開車開到自撞天橋橋墩，轎車撞橋後騰空飛起，一旁路過的機車女騎士被回彈轎車壓倒在地，送醫後意識清楚，但右腿骨折且四肢多處擦挫傷，據了解，女騎士還是一名芭蕾舞者，傷後在個人的threads上發文表示「當所有工作暫停，真的精神崩潰，就因為肇事者想睡，害我賠了一條腿」

警方調查，48歲廖姓男子當天下午沿著向陽路外側車道行駛，開到一半竟然自撞向陽路天橋橋墩，因撞擊力道強大，整輛轎車騰空飛起，從轎車左邊駛過的25歲陳姓機車女騎士遭波及，整個人被轎車壓在路上，情況一度危急。

警消獲報抵達後，緊急通知救護車將騎士送往醫院救治外，並通報拖吊車及環保局到場排除事故現場，同時也對廖男進行酒測，酒測值為0，廖男向警方供稱，前晚失眠精神不佳，不慎撞擊橋墩，警方將持續釐清車禍肇責。

據了解，遭波及的陳姓女騎士為台北某芭蕾舞團舞者，車禍後驚魂未定，在個人的threads上發文表示「當所有工作暫停，真的精神崩潰，就因為駕駛想睡，害我賠了一條腿」，「爸爸說就算我一生不工作也養得起我，鼓勵我活著已是萬幸。」

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