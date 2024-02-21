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回收物未綁牢紙箱沿路飄 花蓮警方開罰3千起跳

一輛載滿回收物的小貨車昨在花蓮縣吉安鄉中華路行經荳蘭橋時，車上的紙箱沿路滿天飛。（警方提供）

一輛載滿回收物的小貨車昨在花蓮縣吉安鄉中華路行經荳蘭橋時，車上的紙箱沿路滿天飛。（警方提供）

2024/02/21 14:42

〔記者王錦義／花蓮報導〕一輛載滿回收物的小貨車昨在花蓮縣吉安鄉中華路行經荳蘭橋時，車上的紙箱沿路滿天飛，灑滿整條道路大約50公尺，行經的人車左閃右閃就怕被擊中，吉安警分局今指出，警方將依車牌追查駕駛，並依照道交條例第30條第1第2款製單舉發，可罰3000到18000元罰金。

吉安警方指出，昨天上午一輛載滿回收物的白色小貨車，行經吉安中華路荳蘭橋時，車上的紙箱沿路掉落，當時正值上下班尖峰時段，造成路上人車險象環生，還有機車騎士停下車幫忙撿到路邊，所幸沒造成人員受傷，警方獲報後調閱沿路監視器追查駕駛人資料。

另外，吉安警方指出，昨天中午在花蓮壽豐台9線與台11丙線交叉路口，也有民眾報案北上兩個車道路面滿是石頭，散落的距離長達30米，沿路大小不一嚴重影響行車安全，警方事後也根據路口監視器，確認是一輛載運砂石的車輛，從台11丙左轉台9由於速度快，加上沒有覆蓋導致砂石散落。

吉安警分局指出，依據道路交通管理處罰條例第30條第1第2款，汽車裝載時所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，依法可處汽車駕駛人新台幣3000元以上18000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，針對兩名駕駛人將依法開罰，同時呼籲駕駛人在上路前務必檢視載運的貨物是否綑紮穩妥、牢固，避免貨物掉落，影響其他用路人安全。

一輛載運砂石的車輛，在花蓮從台11丙左轉台9由於速度快，加上沒有覆蓋導致砂石散落。（警方提供）

一輛載運砂石的車輛，在花蓮從台11丙左轉台9由於速度快，加上沒有覆蓋導致砂石散落。（警方提供）

一輛載運砂石的車輛，在花蓮從台11丙左轉台9由於速度快，加上沒有覆蓋導致砂石散落。（警方提供）

一輛載運砂石的車輛，在花蓮從台11丙左轉台9由於速度快，加上沒有覆蓋導致砂石散落。（警方提供）

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