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中配信「同鄉」砸150萬買房想當包租婆 警追屋主竟是「自住中」

余婦到郵局臨櫃提領150萬元。（警方提供）

余婦到郵局臨櫃提領150萬元。（警方提供）

2024/02/21 12:47

〔記者許國楨／台中報導〕台中市余姓中國籍配偶上月在網路看到房地產廣告，自稱「同鄉」房仲推薦，只要150萬元投資小套房，每月可收租2、3萬元，想當包租婆的余婦覺得投報率相當划算，連房子都沒看過就急著提款，行員直覺有異，趕緊通知警方到場，經向小套房屋主查證戳破騙局，及時阻詐。

台中市第二分局育才派出所員警田政峯、黃世霖，前天巡邏時接獲轄內郵局通報，64歲余婦臨櫃提款150萬元，但行員發現余婦要匯款時，頻頻使用手機，直覺有異，希望警方協助瞭解，員警迅速到場關心詢問，余婦告知，今年初在網路看見買套房投資的廣告，對方自稱是房仲，手中有台中北區某社區套房待售。

由於一戶只要150萬元，一個月租金約2至3萬元，她精算後覺得利潤可觀，以為撿到便宜，直接至郵局提領現金準備買房當包租婆，但警方進一步詢問相關情形，余婦卻稱不知購買大樓戶別，也沒有到現場看房，僅因對方自稱是「同鄉」便輕信，田員詢問婦人「買哪裡的房子？」「哪一戶？」等問題，余婦僅知是要買某社區大樓4樓套房。

經員警撥打電話給大樓管理室及屋主求證，屋主卻表示房子係自住中，從未委託仲介售屋，當場戳破騙局，余婦聽到查證內容驚覺遇上詐騙集團，立即封鎖該名網友斷絕聯絡，非常感謝行員與員警協助，讓她及時清醒保住老本。

員警到場關心詢問戳破騙局，及時阻詐。（警方提供）

員警到場關心詢問戳破騙局，及時阻詐。（警方提供）

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