產值估3億！刺青師拉學徒種大麻 廢工廠變毒農場種600多棵

彰化宋姓刺青師拉學徒在鐵皮工廠種大麻被查獲。示意圖。（資料照）

2024/02/20 20:07

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化宋姓男子是刺青師，私下卻跟學徒曾男一起種大麻，種了604株，產值可達3億元，但種植場地不夠，好友邱男提供廢棄鐵皮工廠，種不到一個月就被查獲。彰化地院審理，依毒品危害防制條例判處宋男6年徒刑、曾男2年6月、邱男1年6月，得緩刑4年。

判決書指出，宋男（33歲）去年9月透過綽號「文哥」取得1000顆大麻種子，他與曾男以盆栽栽種，種出一片大麻林，宋男發現住處不夠種，於是向好友邱男（30歲）借用其父親鐵皮廢棄工廠當大麻農場，邱男還幫忙買培養土。

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未料，種大麻不到一個月就東窗事發，去年10月18日，鐵皮屋工廠被檢警查獲，查扣大麻604株、大麻枯葉41.8克以及LED照明燈8具等設備，經檢視，葉片外觀均具大麻特徵，隨機抽樣20株鑑驗均含第二級毒品大麻成分。

根據了解，大麻每株可採60克乾燥大麻，俗稱乾燥大麻花，每年可收4次，年產值約240公克，以目前市場行情每公克約1200元到2000元計算，1株大麻年產值可達50萬，若再製成相關成品，粗估產值高達3億元以上。

宋男等人被捕後對犯行坦承不諱，宋男承認種大麻目的是要販賣，販賣所得會與曾男分享。曾男則辯稱，向宋男學刺青，住在其租屋處，但宋男未向他收租金，才會幫忙澆水及移栽大麻。

法官審理，宋男曾因犯傷害案件判刑4月確定，不到一年又故態復萌，揪曾姓學徒種大麻，破壞及國人身心健康之戕害甚鉅，依犯意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪判處宋男6年徒刑，曾男2年6月徒刑。而邱男僅提供鐵皮工廠，未參與栽種行為，列為幫助犯，判處1年6月徒刑，緩刑4年。

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