為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

產值估3億！刺青師拉學徒種大麻 廢工廠變毒農場種600多棵

彰化宋姓刺青師拉學徒在鐵皮工廠種大麻被查獲。示意圖。（資料照）

彰化宋姓刺青師拉學徒在鐵皮工廠種大麻被查獲。示意圖。（資料照）

2024/02/20 20:07

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化宋姓男子是刺青師，私下卻跟學徒曾男一起種大麻，種了604株，產值可達3億元，但種植場地不夠，好友邱男提供廢棄鐵皮工廠，種不到一個月就被查獲。彰化地院審理，依毒品危害防制條例判處宋男6年徒刑、曾男2年6月、邱男1年6月，得緩刑4年。

判決書指出，宋男（33歲）去年9月透過綽號「文哥」取得1000顆大麻種子，他與曾男以盆栽栽種，種出一片大麻林，宋男發現住處不夠種，於是向好友邱男（30歲）借用其父親鐵皮廢棄工廠當大麻農場，邱男還幫忙買培養土。

未料，種大麻不到一個月就東窗事發，去年10月18日，鐵皮屋工廠被檢警查獲，查扣大麻604株、大麻枯葉41.8克以及LED照明燈8具等設備，經檢視，葉片外觀均具大麻特徵，隨機抽樣20株鑑驗均含第二級毒品大麻成分。

根據了解，大麻每株可採60克乾燥大麻，俗稱乾燥大麻花，每年可收4次，年產值約240公克，以目前市場行情每公克約1200元到2000元計算，1株大麻年產值可達50萬，若再製成相關成品，粗估產值高達3億元以上。

宋男等人被捕後對犯行坦承不諱，宋男承認種大麻目的是要販賣，販賣所得會與曾男分享。曾男則辯稱，向宋男學刺青，住在其租屋處，但宋男未向他收租金，才會幫忙澆水及移栽大麻。

法官審理，宋男曾因犯傷害案件判刑4月確定，不到一年又故態復萌，揪曾姓學徒種大麻，破壞及國人身心健康之戕害甚鉅，依犯意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪判處宋男6年徒刑，曾男2年6月徒刑。而邱男僅提供鐵皮工廠，未參與栽種行為，列為幫助犯，判處1年6月徒刑，緩刑4年。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
男子異想天開利用沙士栽種大麻牟利 遭中市警查獲送辦
2024/02/12 10:55

男子異想天開利用沙士栽種大麻牟利 遭中市警查獲送辦
限制醫療用！泰國政府將提案禁娛樂性使用大麻
2024/02/07 10:31

限制醫療用！泰國政府將提案禁娛樂性使用大麻

配息逾7.5％ 這檔基金穩波動績效靚
男到「南部犯罪打擊中心」群組貼文賣大麻 這下慘了
2024/02/02 07:09

男到「南部犯罪打擊中心」群組貼文賣大麻 這下慘了
歇業小吃部掩護大麻農場 警犬「馬肯」立大功
2024/01/25 14:31

歇業小吃部掩護大麻農場 警犬「馬肯」立大功

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
蕾菈呼麻痛哭道歉！反擊酸民「我會不要臉的活著」
2024/01/04 21:32

蕾菈呼麻痛哭道歉！反擊酸民「我會不要臉的活著」
Joeman在自家節目中槍！ 一句「不要再呼了」真實反應曝光
2023/12/26 15:32

Joeman在自家節目中槍！ 一句「不要再呼了」真實反應曝光
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播