2/19 大樂透頭獎1注獨得獎落台北市 春節大紅包開24組

今晚（2月19日）開獎的第113000024期大樂透頭獎1注獨得，可得獎金1億元；第113000043期今彩539頭獎開出2注；第113000015期威力彩頭獎摃龜；第113000024期春節百萬大紅包開出24組。（台彩提供；本報合成）

2024/02/19 22:29

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月19日）開獎的第113000024期大樂透頭獎1注獨得，由台北市內湖區內湖路一段591巷5號1樓「彩鈴投注站」開出，可得獎金1億元；第113000043期今彩539頭獎開出2注，由新北市瑞芳區大埔路120號（1樓）「億來億去彩券行」與新北市永和區永貞路122號「貞好運彩券行」開出；第113000015期威力彩頭獎摃龜；第113000024期春節百萬大紅包開出24組，還有61組尚未開出，將於下期（20日）繼續加開大紅包獎項。

第113000015期威力彩中獎號碼為「05、06、18、26、33、38，第二區：05」，頭獎摃龜，貳獎1注中獎，可得509萬3928萬元；參獎共16注中獎，可得15萬元；肆獎81注中獎，每注可得2萬元；伍獎590注中獎，每注可得4000元；陸獎3456注中獎，每注可得800元；柒獎7297注中獎，每注可得400元；捌獎4萬129注中獎，每注可得200元；玖獎4萬4778注中獎，每注可得100元；普獎8萬9282注中獎，每注可得100元。

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第113000024期大樂透中獎號碼「02、10、17、32、38、48，特別號：08」，頭獎1注獨得，可得1億元；貳獎摃龜；參獎共56注中獎，每注可得4萬6002元；肆獎共133注中獎，每注可得1萬2451元；伍獎共2844注中獎，每注可得2000元；陸獎共4159注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬2216注中獎，每注可得400元；普獎共4萬8582注中獎，每注可得400元。

第113000024期49樂合彩中獎號碼為「02、10、17、32、38、48」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共114注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2877注中獎，每注可得1250元。

第113000024期春節大紅包中獎號碼為「15、17、20、25、29、31、32、35、43」，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項，今日計開出24組共28注中獎，其中21組為單注中獎，可得獎金100萬元，2組為2注均分，各得獎金50萬元，1組為3注均分，各得獎金33萬3333元。

第113000043期今彩539中獎號碼為「05、09、17、24、25」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎345注中獎，每注可得2萬元；參獎1萬1029注中獎，每注可得300元；肆獎1萬8179注中獎，每注可得50元。

第113000043期39樂合彩中獎號碼為「05、09、17、24、25」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合571注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬7663注中獎，每注可得1125元。

第113000043期3星彩中獎號碼為「928」，壹獎205注中獎，每注可得5000元。

第113000043期4星彩中獎號碼為「9349」，壹獎3注中獎，每注可得5萬元。

相關連結請見︰

第113000024期 「春節大紅包」之84組號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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