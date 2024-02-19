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朱學恒涉強制猥褻鍾沛君案 北院四度開庭傳陳菁徽作證

台北地院審查名嘴朱學恒涉強制猥褻國民黨台北市議員鍾沛君案，朱學恒出庭應訊。（記者王藝菘攝）

台北地院審查名嘴朱學恒涉強制猥褻國民黨台北市議員鍾沛君案，朱學恒出庭應訊。（記者王藝菘攝）

2024/02/19 14:44

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理名嘴朱學恒涉嫌強制猥褻國民黨台北市議員鍾沛君案，下午仍採不公開方式第4度開庭審理，預計傳喚本案最重要的證人，也就是事發時一同聚餐的國民黨立委陳菁徽。陳庭前未就案件本身發言、朱未受訪，鍾則說待案件判決出爐再表達意見。

據悉，陳菁徽在得知其閨密鍾沛君受害後，曾以送紅酒「夾」卡片方式質疑朱學恒「為什麼抱她強吻她？」

朱學恒被控前年8月在一場聚餐上，涉強制猥褻鍾沛君；檢方偵結，去年依強制猥褻罪嫌將朱起訴。

負責審理的北院於去年12月8日、今年1月12日兩度開庭；今年2月16日第三度開庭則傳喚鍾女丈夫陳布朗、媒體人樊啓明、餐廳陳姓女服務生共3人作證。

據悉，陳布朗證稱，案發後他出面和朱對質，朱一度承認違反鍾的意願親吻鍾沛君，但之後改口，朱以手機改切結書時「手在發抖」，事後卻全盤否認；他並在庭外批朱，「無恥、狗屁倒灶」。

樊啓明證稱案發後兩天，鍾沛君曾請教他，她的好友遭名人性騷擾該如何處理，但未透露兩造身分，後來才知是鍾遭朱非禮。餐廳陳姓女服務生訊後表示，案發時她在外場忙，不知包廂內的事。

台北地院審查名嘴朱學恒涉強制猥褻國民黨台北市議員鍾沛君案。圖為國民黨立委陳菁徽到庭作證。（記者王藝菘攝）

台北地院審查名嘴朱學恒涉強制猥褻國民黨台北市議員鍾沛君案。圖為國民黨立委陳菁徽到庭作證。（記者王藝菘攝）

台北地院審查名嘴朱學恒涉強制猥褻國民黨台北市議員鍾沛君案，鐘沛君出庭應訊。（記者王藝菘攝）

台北地院審查名嘴朱學恒涉強制猥褻國民黨台北市議員鍾沛君案，鐘沛君出庭應訊。（記者王藝菘攝）

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