泰女佯裝女大生賣淫 警逮人後發現「她」竟是「他」

警方逮回泰籍賣淫女後，發現原來他本是男兒身，但做過手術後外表看不出來。（記者徐聖倫翻攝）

2024/02/19 11:26

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市淡水警分局日前透過網路查出有不肖份子利用淡江大學附近出租套房從事性交易，警方循線前往，本以為順利逮到「她」，沒想到竟是「他」！原來這名泰國籍「女子」本是男兒身，接受變性手術後成為女性，而她利用網路廣告佯裝來台讀書的大學生，以「現役女大生」為噱頭攬客賣淫。

據了解，警方上週透過網路巡查發現一則賣淫廣告，標榜「女大生」、「小隻馬」等誘人字眼，配上清純的照片攬客，警方於是在前日前往查緝。

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員警潛入淡大附近的出租套房，躲在樓梯間耳貼牆壁聆聽，果然房內發出令人害羞的聲響，警方等待嫖客步出房間開門，眾人一擁而上，當場逮獲嫖客與賣淫泰籍女子。警方也於房間內搜出保險套、潤滑液、監視鏡頭等證物。

警方查閱泰籍女子護照時，發現上頭性別標註為男性，泰女這才表示自己動過變性手術，而變性花費巨大，持觀光簽證來台是為了賺錢補貼。林姓嫖客聽完當下也非常錯愕，直呼「怎麼可能」。

警詢後，依「違反社會秩序維護法」將林男依法裁處，另泰籍賣淫女則依妨害風化罪嫌送辦，並轉送至移民署新北市專勤隊收容，警方也將持續追蹤背後的賣淫集團。

警方透過網路廣告循線查緝。（記者徐聖倫翻攝）

警方透過網路廣告查緝賣淫。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回現金、保險套、監視器鏡頭等證物。（記者徐聖倫翻攝）

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