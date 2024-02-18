「搶劫啊！」男銀樓搶19萬金項鍊 奪門逃秒被民眾包圍壓制

桃園市中壢區中平路銀樓17日傍晚發生搶案，警民合作順利逮捕搶匪。（記者李容萍翻攝）

2024/02/18 17:35

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢火車站前的中平商圈銀樓，17日傍晚發生搶案，一名38歲林姓男子，走進銀樓佯稱購買金飾，並指定要看一條外型厚重金項鍊，不顧店內還有其他客人，也不等泰國籍女店員展示就一把搶走奪門而出，會講中文的女店員立刻拉高分貝大喊「搶劫啊！」不僅店內顧客全都追了出去、一旁逛街的熱心民眾也出手逮人，林男才跑約10公尺秒被5、6人團團壓制，中壢警分局線上警網在獲報後2分鐘趕抵現場，警民合作將搶匪順利逮捕，今日下午訊後依搶奪罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局中壢派出所今日指出，林姓男子昨日傍晚走進中平路這家銀樓後，因為當時店內還有其他客人，等女店員詢問要看那一條金項鍊時，他直接指著一條比較有份量的金項鍊要看，女店員才剛拿出來他直持搶走金項鍊，一旁正在店內挑選金飾的顧客，全都熱心追出去，林男才奮力跑約10公尺就被民眾團團包圍壓制。

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過程中，林男一度試圖掙脫，所幸在路口執勤的交通分隊員警先趕到現場，中壢派出所線上巡邏員警也在獲報2分鐘內就趕到現場，當場將他逮捕並在身上起獲搶來的黃金項鍊1條，重2.218兩，市值約19萬元。

警訊中，林男供稱因缺錢年關難過，加上連小孩的牛粉都買不起，才會鋌而走險，在路經該間銀樓時入內佯裝利用買金飾之際行搶。

中壢警分局分局長唐嘉仁呼籲，各銀樓、珠寶等相關業者應注意防搶，於客人入內觀看物品時入口可加裝電子鎖，確保安全。

桃園市中壢區中平路銀樓17日傍晚發生搶案，警民合作順利逮捕搶匪。（記者李容萍翻攝）

桃園市中壢區中平路銀樓17日傍晚發生搶案，警民合作順利逮捕搶匪。（記者李容萍翻攝）

桃園市中壢區中平路銀樓17日傍晚發生搶案，警方查扣市價19萬元的金項鍊。（記者李容萍翻攝）

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