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雲林轎車對撞2死1傷 警方將增設「逆光小心駕駛」警示牌

雲林土庫發生轎車對撞造成2死1傷，肇因不排除是因夕陽逆光才導致車禍發生。（讀者提供）

雲林土庫發生轎車對撞造成2死1傷，肇因不排除是因夕陽逆光才導致車禍發生。（讀者提供）

2024/02/18 17:15

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林縣土庫鎮145線17日發生轎車對撞2死1傷的車禍，2台轎車車頭扭曲全毀，24歲徐姓男駕駛與23歲周姓妻子傷重不治，警方今日至現場勘查，不排除是因傍晚夕陽逆光，影響行車視線才釀成悲劇，將在該路段南下方向增設「該路段有逆光，請小心駕駛」之警示標誌、取締超速違規固定桿等。

地方民眾及里長表示，肇事道路為雲145線位於土庫興新里、綺湖里，是虎尾、斗六往返的主要幹道，不過每逢下午4時後，夕陽造成的逆光問題相當嚴重，常讓用路人難以直視前方，相當危險。

虎尾警分局表示，經會勘確認雲145線為雙向四車道，道路標線設置清楚，未來將增設「該路段有逆光，請小心駕駛」的警示標誌、取締超速違規固定桿，並由前議長沈宗隆服務處提供於事故路段前義雲宮雙向路段設置LED跑馬燈看版，提醒用路人行駛於該路段應減速慢行，注意行車安全。

警方表示，分局規劃肇事路段週邊道路連續3天A1事故防制並增排交通稽查勤務，加強取締路口未停讓、未帶安全帽、無照駕駛等違規，強化重大交通違規取締作為，將持續針對交通違規熱時熱點加強取締相關違法違規行為，以防制交通事故發生。

警方實地會勘後，決議將於該路段增設「該路段有逆光，請小心駕駛」之警示標誌、取締超速違規固定桿等。（虎尾警分局提供）

警方實地會勘後，決議將於該路段增設「該路段有逆光，請小心駕駛」之警示標誌、取締超速違規固定桿等。（虎尾警分局提供）

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