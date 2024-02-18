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在家修行夫不養家卻受不了妻去護膚店上班 法官判離

先生認太太在護膚店上班，與他人合意性交，欲中止婚姻。（情境資料照）

先生認太太在護膚店上班，與他人合意性交，欲中止婚姻。（情境資料照）

2024/02/18 12:14

〔記者顏宏駿／彰化報導〕一名中國籍配偶，嫁來台灣才知先生是每日茹素在家修行的居士，根本無力賺錢養家。女方為了賺錢花用，跑去護膚店上班，先生則以太太未盡同居之義務又與他人合意性交為由，訴請離婚。女方則以「我只是個護膚店的清潔婦」辯駁，拒絕離婚。

該案經彰化地方法院審理，對於太太是否「與他人合意性交」？法官查無實證，但太太經常以「沒錢和尚」、「吃素吃到變畜生」……等言語暴力攻擊先生，雙方對於金錢、宗教、生活習慣存在相當大的觀念落差，認定婚姻已出現重大破綻，准予離婚。

判決書指出，雙方2014年結婚，因仲介刻意隱暪，女方嫁來台灣前，完全不知對方是成天在家修行的居士，生活所需仰賴父母或自己打零工，女方自認所託非人，但為了取得身份證，只得勉強自己接受。

雙方婚姻裂痕出現在「金錢」！女方因缺錢花用，2017開始在護膚店上班。法官問先生「有證據嗎？」先生把太太上班過的多間護膚店名逐一唸出，他說，太太從事色情按摩，依一般社會通念，與消費之男客發生性交易行為為常態，「與他人發生性交」已構成民法第1052條第1項第2款的離婚要件。

但太太說，「我只是護膚店的清潔婦，沒有跟客人發生性交」，她無一技之長，只能做房務清掃，因為護膚店提供食宿，她才前往工作，卻被先生栽贓扭曲成替男客按摩、卡拉OK伴唱、陪酒甚至與他人合意性交等，實令她心寒。

法官從先生提供的LINE對話發現婚姻破綻，即太太經常用語言暴力對先生冷嘲熱諷，例如，「你這種人和尚不像和尚，人不像人」、「你父母怎麼會養你這種廢人」、「你吃素的人，你越吃越畜生」、「別人養了一條狗了。教了一段時間也會知道怎麼做，你真的是狗改不了吃屎」。

法官表示，被告在雙方爭執中，多次以不堪字眼辱罵、嘲諷，更有厭棄此段婚姻關係之語，加以雙方長期分居兩地，相互指責，無修復關係之熱忱及舉動，難期渠等重建互相扶持之共同生活，堪認婚姻已生重大破綻而無回復之望，有難以維持之重大事由，因此准予離婚。

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