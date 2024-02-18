性侵到宅15歲傳播妹還挖洗下體滅證 葬儀業男判刑5年8月

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2024/02/18 10:30

〔記者黃明堂／台東報導〕從事葬儀業的許姓男子，以1萬6千元代價叫了一名15歲傳播妹從高雄到台東，在他家與友人陪酒同樂，被控酒後性侵得逞，還將她拖到浴室挖洗下體滅證。台東地方法院依對少年犯強制性交罪判處有期徒刑5年8個月，同樂的陳姓男子獲判無罪。

判決書指出，許姓男子在家與陳姓男子聚會飲酒，並以每日1萬6千元之對價，邀約15歲少女前來陪侍，在2樓房間內，利用其體型優勢將少女強壓於床鋪，無視她出手推擠並表示拒絕之意，強行褪去衣服，性交1次得逞。為避免其強制性交犯行遭警查獲，命她自行沖洗遭拒後，強拉進入浴室，持蓮蓬頭沖洗，並以手指挖洗陰道，致她陰部留存之生物跡證遭破壞。

請繼續往下閱讀...

許男僅坦承有以手撫摸及親吻她胸部、以手指撫摸及碰觸下體，之後將她拉進浴室沖洗身體，但否認有何強制性交犯行，當時也不知道她未滿18歲，辯護人則為他辯稱，撫胸、摸下體行為，本來就是許男花費1萬6千元將她帶出場的服務對價內容，並沒有違反她的意願，也無證據證明性侵。

被害少女說，到許家時有講自己15歲，在場的人都不相信，當時許男爬到床上並壓在我身上，將手伸進上衣摸胸部，並邊摸邊說：「妳真的15歲嗎？發育怎麼這麼好」，接著就掰開她的雙腿性侵。

法官傳訊她所屬的酒店老闆作證，他說，當時少女傳訊息向他求救，他先請台東友人將她帶到旅館休息，隔天跑來，看得出來她情緒低落，很難過。受酒店老闆之託營救少女的男子則說，當時看到少女時，全身是濕的，身體發抖，神情看起來非常緊張、害怕。法官認為這些指訴應與事實相符，少女並非憑空虛捏。

不過，許男律師為他辯稱，案發酒店老闆3度帶人來向他求償100萬元，其心態本來就不純正，其證詞不能作為少女證述之補強證據，但此辯詞未被法官接受，認定許男對少女強制性交判刑5年、強制沖洗下體犯對少年強制罪判刑11個月，應執行5年8月。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法