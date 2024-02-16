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澎湖縣議會前火燒車！廂型車底盤無故起火 駕駛倉皇逃離

廂型車底盤失火，駕駛倉皇逃離。（澎湖縣政府消防局提供）

廂型車底盤失火，駕駛倉皇逃離。（澎湖縣政府消防局提供）

2024/02/16 18:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖民意監督最高機關-縣議會，今日突然發生火燒車意外，由於鄰近澎湖縣議會、中正國小、澎湖縣政府、澎湖後備指揮部等行政機關、學校，澎湖縣政府消防局接獲通報後，立即趕往現場滅火，所幸火勢迅速撲滅，並無人員傷亡。

澎湖縣消防局調查指出，位在澎湖縣議會旁的馬公市中正、樹德路口，今（16）日下午4時03分受理民眾報案指稱，有一輛廂型車起火燃燒，請派員搶救。消防局獲報後，立即派遣馬公分隊消防車及救護車共3車9人前往搶救，由分隊長許乃文負責指揮。

搶救人員到達現場後回報，現場係7人座廂型車底盤起火燃燒，經勤務人員部署水線搶救，火勢於下午4時13分撲滅，現場無人員傷亡，已燒燬的車輛，由車主自行處理，雇請吊車公司將車輛調往修車廠，要花不少的錢修復，只能無奈苦笑花錢消災。

由於澎湖縣議會是澎湖最高民意監督機關，後方就是澎湖縣政府，更有馬公市中正國小在前側，在上班上學時間，突然發生火燒車火警，讓各界相當緊張，所幸澎湖縣政府消防局動作迅速，立即出動撲滅滅火，才未讓局勢持續擴大，並無人員傷亡，也未影響下班下課時間交通，算是不幸中大幸，只有財物損失及虛驚一場，順利結束一場意外，但消防局提醒車輛出門，還是要加強檢查。

澎湖縣議會前方火燒車，消防局趕往馳援。（澎湖縣政府消防局提供）

澎湖縣議會前方火燒車，消防局趕往馳援。（澎湖縣政府消防局提供）

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