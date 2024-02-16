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首頁　>　社會

晚安小雞曾2度闖台中民宅 燒紙錢超渡小女孩「這原因」不起訴

「晚安小雞」前年闖入中市一處空屋，對著神龕上的女孩素描畫像焚燒紙錢，宣稱要超渡亡靈，因與屋主和解撤告，獲不起訴。（擷自「晚安小雞」臉書）

「晚安小雞」前年闖入中市一處空屋，對著神龕上的女孩素描畫像焚燒紙錢，宣稱要超渡亡靈，因與屋主和解撤告，獲不起訴。（擷自「晚安小雞」臉書）

2024/02/16 16:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕網紅直播主「晚安小雞」（本名陳能釧、31歲）與「阿鬧」（本名魯祖顯、34歲），2人跑到柬埔寨拍攝被毆打強盜的造假影片，被柬埔寨西港（西哈努克）省初級法院法官裁定入獄2年，各罰400萬柬埔寨幣（約台幣3萬元）。其中，「晚安小雞」在去年與前年曾兩度跑到台中市，在民宅內焚燒紙錢，宣稱要超渡凶宅內的小女孩，不過，這兩次荒唐行為，都因與屋主和解撤銷告訴，或檢方認為未燒到房屋而不起訴。

台中檢警調查，「晚安小雞」2022年3月10日凌晨0時許，闖入台中一棟大樓的空屋，以「陳屍在這的小女孩」當主題探險直播，還當場焚燒金紙給神龕上的素描女孩，驚動中市警局二分局調查，立人派出所員警抵達時，現場紙錢已熄滅，警方事後調查，是「晚安小雞」及攝影師、助手、法師共4人所為，他們宣稱因空屋曾發生兇案，為超渡亡靈，於現場對著神龕上的女孩素描畫像焚燒金紙。

事後屋主告訴警方，此空屋並無兇案，要控告妨害名譽與侵入住宅罪，警方另依刑法公共危險罪，將4人函送法辦，不過，雙方事後和解，屋主撤銷告訴，至於公共危險罪責部分，台中地檢署認為，「晚安小雞」等人燒紙錢行為，沒有引發火警，尚無引發公共危險疑慮，給予不起訴處分。

不料，「晚安小雞」又在去年（2023年）跑到中市中區台灣大道一棟老舊大樓內，開直播點蠟燭探險，不過，屋主不追究，中市警局一分局將「晚安小雞」依公共危險罪函送法辦，中檢也是認為未引發火警而不起訴。

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