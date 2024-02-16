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涉賄洩密中共、拍投降心戰影片 高院裁定現役中校等5共諜延押2月

高檢署偵辦國軍洩密案，高等法院裁定謝秉成（右圖起）、蕭翔云、康奕彬、謝孟書、何信儒等5人均延押2個月。（資料照）

高檢署偵辦國軍洩密案，高等法院裁定謝秉成（右圖起）、蕭翔云、康奕彬、謝孟書、何信儒等5人均延押2個月。（資料照）

2024/02/16 12:41

〔記者楊國文／台北報導〕高檢署偵辦國軍洩密案，查出航特部現役中校謝孟書及何信儒、康奕彬等3位軍官，夥同諜商人謝秉成、蕭翔云等人，涉嫌充當共諜，洩漏我國漢光演習等軍事機密，謝孟書等現役軍人甚至涉嫌配合中國拍攝「我願意投降解放軍」的心戰影片，依違反國安法、貪污罪將5人起訴，移審後並遭收押；高等法院考量謝等人觸犯最本刑5年以上重罪、嚴重危害國家安全、且有逃亡之虞，裁定5人均延押2個月。

高等法院日前提訊謝孟書等5位在押被告，訊問後，何信儒、康奕彬均坦承犯罪，蕭翔云、謝秉成、謝孟書僅坦承部分犯行，另位檢察官所提證據，認定謝孟書、何信儒、康奕彬涉犯貪污治罪條例、謝秉成、蕭翔云觸犯國安法、貪污等罪且犯罪嫌疑確屬重大。

高院認定，謝孟書等人涉犯重罪，且明知兩岸關係對立、緊張，仍為中國在台發展現役軍人組織，刺蒐我國軍事機密，或行求、期約、收受賄賂，而洩漏、交付國家或軍事機密，嚴重危害國家安全，情節重大，加上此案涉及與中國人士交際往來，確有逃亡中國或第三地的高度可能，而有逃亡之虞，有繼續羈押必要，裁定自2月27日起，延長羈押2個月；可抗告。

全案於去年7月底展開首波搜索，8月初聲押禁見共諜商人謝秉成獲准後，擴大查出，任職航特部601旅的中校謝孟書，與經商的謝秉成之間有不當金錢往來，謝涉外洩前年及去年601旅實兵演習資料，何信儒、康奕彬亦洩漏軍事機密，另外，謝秉成和去年4月才從陸軍化生放核訓練中心以少校退役的蕭翔云，則涉嫌為中國情報單位吸收、並在我國接觸現、退役軍人在台發展組織。

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