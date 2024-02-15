南投連3天山難 3女山友高山症吊掛下山

女山友攀登南三段出現高山症，空勤直升機協助吊掛下山送醫。（記者劉濱銓翻攝）

2024/02/15 16:53

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投春節山域不平靜，連假尾聲13日到15日開工，天天都有山難，而且都是女山友因高山症求援，空勤直升機今天（15日）再度出動，吊掛郡大林道、丹大溪源營地的2名女山友下山，送醫治療後均已出院。

南投縣消防局指出，昨晚（14日）近8點接獲報案，一隊4人網路揪團登山隊，11日從花蓮瑞穗入山攀登南三段，預計18日從南投郡大林道下山，44歲林姓女山友13日疑似腳程慢落隊，走到無雙山遇到另一個6人登山隊，其中黃姓山友擔心林女落單，陪他走下山，但走到郡大林道48K，林女出現咳嗽、頭痛以及肺水腫等高山症不適，最後無法行走，請求救援。

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今天上午6點多，消防局又接獲獨攀南三段的43歲邱姓女山友通報，出現發燒、咳嗽、頭痛等高山症不適，受困丹大溪源營地，等待救援。

消防局說，考量2名女山友都是高山症身體不適，均行走南三段路線，請求空勤協助吊掛，先後將2人吊掛到竹山消訓中心，所幸送醫後均已出院。

消防局提醒，13日也有43歲女山友隨隊攀登南三段，在本鄉山出現呼吸急促、咳嗽、頭暈等高山症情況，當天也是請求空勤直升機吊掛才解除危機，山友行前應做好高度適應與鍛鍊，減少高山症的發生。

另外，網路揪團登山常因彼此不熟悉，以及登山技術互異，容易發生脫隊、迷路，山友應建立「團進團出」觀念。而獨攀風險性較高，發生意外無人照應，傷亡後果難測，登山應做好評估並宜結伴同行，避免山難發生。

2名女山友先後攀登南三段，卻都出現高山症，均由空勤直升機吊掛送醫。（記者劉濱銓翻攝）

女山友攀登南三段出現高山症，空勤直升機協助吊掛下山送醫。（記者劉濱銓翻攝）

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