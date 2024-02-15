「老朋友」入屋行竊 街友落網抖30年交情

周姓街友平日在台南公園與附近的地下道活動，他初四時進入柯家住宅犯竊案，被警方逮到時自稱與柯家有30年交情。（記者王捷攝）

2024/02/15 12:48

〔記者王捷／台南報導〕周姓街友竟然闖入家中行竊，讓柯姓屋主越想越害怕。警二分局12日接獲柯男報案，表示家裡的千元紅包失竊，周男還騙看護，自稱是柯家的老友脫身，警方昨天上午在台南公園找到居無定所的周男，將他以竊盜罪移送，但他喊冤，抖出柯男長輩的名字，自認與柯家有30年以上的交情，只是不好意思打擾。

73歲的周姓街友有多件竊盜紀錄，他平常在台南公園、附近的地下道出沒，即使被警方逮過多次，他仍然繼續行竊，今年2月他服刑期滿，無家可歸，年初四晚上6時左右，他自稱向多年未聯繫的朋友求助，柯家大門未鎖時進入屋內，並偷走紅包。

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據了解，周男進入柯家時，被一名外籍看護發現，但他立即以探望老朋友為由脫身，且被看護拍下照片，柯男回家後發現紅包不見，看護跟他說，剛剛有「朋友」來訪，柯男一看周男的照片嚇一跳，因為根本就不認識周男。

在犯案後，警方很快就從監視器畫面鎖定他的身分，但周男跟家人已失聯多年，隨後加強對轄區內旅館及公共場所的巡查，結果在14日上午於台南公園逮到周男。

周男落網後喊冤，他並不是隨意侵入柯家，他是真的認識柯男的長輩，但是已經30多年沒聯絡，周男一說出名字，柯男馬上想到一位叔叔，不過即使有交情也不能行竊，第二分局指出，不排除周男可能涉及其他刑事案件，呼籲民眾如有相關線索，可與第二分局偵查隊聯絡。

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