阿嬤過年4萬元紅包不離身 出門藏菜籃還是被偷

警方隨即調閱監視器逮到女竊嫌。（讀者提供）

2024/02/15 10:22

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市80歲的阿嬤過年收到兒孫4萬元的紅包，深怕搞丟過年期間不離身，沒想到出門訪友，把錢藏在腳踏車菜籃內，還是被眼尖女竊賊偷走，還好警方調閱監視器捉到竊嫌，將錢原封不動歸回，阿嬤才展露笑容感謝天公保祐！

鳳山警分局五甲派出所12日接獲一位8旬阿嬤報案，稱當天下午兩點多到南正二路一帶找朋友，放在腳踏車菜籃內4萬元卻被偷，那是兒孫包給她的紅包錢，深怕搞丟過年期間不敢放家中，都帶在身上，沒想到還是不見了真得很難過！

請繼續往下閱讀...

警方隨即調閱監視器，只見畫面中的一位女子鬼鬼祟祟地接近腳踏車，接著試圖以身體阻擋自己偷錢的動作，殊不知她的一舉一動都已經被監視器錄得清清楚楚。警方隨即鎖定竊嫌身分，查出是住在附近的王姓女子（56歲）。

警方13日帶著監視器畫面，至王女住處時，王女卻一句話也不說，逕自往外走，警方一度以為王女要逃逸，便一路尾隨其走到一輛機車，但打開車箱後卻不見任何現金，員警還疑惑「你帶我們來這裡幹嘛？」接著王女淡定地再領著警方，至她南榮路另一輛機車處，才終於在車箱起獲贓款4萬元。

警方也查扣贓款歸還被害阿嬤，她感謝警方並直呼「天公有保庇」，全案依竊盜罪將王女移送偵辦。

高雄市80歲的阿嬤過年收到兒孫4萬元的紅包，遭竊失而復得。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法